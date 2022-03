Pomoč Ukrajincem tudi iz Novega mesta

7.3.2022 | 13:30

Novo mesto - Občinski štab Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto se je v sodelovanju s Škofijsko karitas Novo mesto ter Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto z akcijo zbiranja humanitarne pomoči odzval na pretresljivo vojno stanje v Ukrajini. Jutri, 8. marca, bo ob 13. uri svoja vrata za darovana sredstva humanitarne in materialne pomoči odprlo Centralno skladišče Škofijske karitas Novo mesto v Drgančevju, zbiranje finančne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih državah pa že poteka preko Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas, spominjajo z rotovža.

Humanitarno in materialno pomoč bo zbirala Škofijska karitas Novo mesto v centralnem skladišču (Drgančevje 19, 8000 Novo mesto) vsak torek med 13. in 15. uro ter četrtek med 17. in 19. uro.

V skladu z usmeritvami za zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih državah, ki jih je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje, se zbira:

- suha ali trajna ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne potrebujejo hlajenja,

- higienske pripomočke (pralni prašek, univerzalna čistilo, milo in šampon za osebno nego, pasta in ščetke),

- komplete prve pomoči in material za prvo pomoč,

- higienske robčke in plenice ter

- vodo v plastenkah.

Pomoč mora biti uporabna, nepoškodovana, rok trajanja izdelkov pa ne sme biti krajši od šest mesecev. Ostale pomoči, razen naštete, ne bodo sprejemali.

Za Ukrajino in ukrajinske begunce v drugih državah se zbira tudi finančna pomoč, in sicer z nakazilom finančnih sredstev na bančna računa Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas.

Podatki za nakazilo:

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

Sklic: SI00 96889

BIC BANKE: SKBASI2X

Koda namena: CHAR

ali

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: SI00 870

Koda namena: Pomoč Ukrajini.

Za namestitve beguncev je zadolžen Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Vsi, ki imajo kakršnakoli vprašanja glede nastanitve in oskrbe beguncev, jih lahko zastavijo preko telefonske št. 040 853 421 ali e-naslova info.ukrajina@gov.si.

M. K.