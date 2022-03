V gostilni pijan udaril žensko in razbijal inventar

7.3.2022 | 18:30

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna, med 4. 3. in 7. 3., intervenirali v 169. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 457 klicev. Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola, in zasegli vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 29. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, vlomov, poškodovanja tuje stvari, goljufije in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitve signalno varnostne naprave, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti.

Pijan na mejni prehod

Na mejni prehod Metlika je včeraj okoli 15. ure pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ugotovljeno je bilo, da je 70-letni voznik pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga pridržali in ga z obdolžilnim predlogom privedli na pred pristojno sodišče.

Nasilnežu izrekli prepoved približevanja

Policisti PP Trebnje so v petek posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Trebnjega. Zaščitili so žrtve in 37-letnemu nasilnežu prepovedali približevanje partnerki in otroku. Osumljenca nasilja v družini bodo ovadili. O izrečenem ukrepu so obvestili preiskovalnega sodnika in pristojne institucije.

Poškodovani pokrovi petih avtomobilov

Na ograjenem parkirnem prostoru podjetja v Trebnjem je v noči na petek nekdo z neznanim predmetom poškodoval pokrove motorjev petih vozil in s tem povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Vlomi in tatvine

Med 28. 2. in 4. 3. je v naselju Volčje nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel zlat nakit.

Med 4. 3. in 5. 3. je v Straži nekdo vlomil v poslovni objekt. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na Novem trgu v Novem mestu je v soboto neznanec vlomil v lokal in izmaknil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V Mrčnih selih na območju PP Krško je v soboto med 18. in 20. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v hišo in ukradel zlat nakit in denar. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2000 evrov.

Pijanega razgrajača pridržali

Brežiške policiste so v soboto poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Brežicah, kjer naj bi pijan moški udaril žensko, razbijal inventar in kršil javni red in mir. 52-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog in ga ovadili na pristojno tožilstvo.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PP Brežice so na območju Ribnice izsledili in prijeli državljana Nigerije, na Obrežju štiri državljane Afganistana in v Slovenski vasi dva državljana Kosova.

Indijci med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in na tovornem vozilu odkrili pet državljanov Indije, skrite med tovorom.

