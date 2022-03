Spet iskali Tanjo Kofol. Neuspešno

8.3.2022 | 07:00

Tanjo so v Krki ob novomeški Loki potapljači že iskali. (foto: arhiv DL)

Včeraj popoldne so v reki Krki ob Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu potapljači podvodne reševalne službe Novo mesto iskali pogrešano osebo. Niso je našli. Na PU Novo mesto so nam potrdili, da gre za nadaljevanje iskalne akcije pogrešane Tanje Kofol.

Različne aktivnosti so načrtovane tudi v prihodnjih dneh.

Pogorel objekt za spravilo pridelka

Ob 18.59 je v naselju Češnjevek, občina Trebnje, gorel starejši objekt za spravilo pridelka. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so pogasili objekt velikosti 5x8 metrov, ki je bil v požaru v celoti uničen, in okoli 40 kvadratnih metrov gozda in gozdne podrasti. Vzrok in škodo bodo ugotavljale pristojne službe.

Ogenj v kotlovnici in požara v naravi

Včeraj ob 4.19 je na Cesti Majde Šilc v Sodražici gorelo v kotlovnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Sodražica so požar pogasili in objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero. Delno so pogorela drva v kotlovnici, uničen pa je zalogovnik in napeljava v prostoru.

Ob 16.45 je v bližini ulice Trata XIV v Kočevju gorelo na štirih zaplatah suhe trava in kup smeti. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 16.13 je v bližini Roške ceste v Kočevju gorela suha trava. Požar, v katerem so zgorele tudi štiri pnevmatike, na površini 250 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Našli so mino

Ob 15.51 so v naselju Luža, občina Trebnje, pri gradbenih delih našli minometno mino kalibra 81 mm italijanske izdelave, ostanek iz 2. svetovne vojne. Pirotehniki so nevarno najdbo odstranili in na primernem kraju uničili.

Šibek potresni sunek v bližini Radeč

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj ob 18.11 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 43 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Radeč.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Radeč in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje

Motena oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Krške vasi (od HŠ 75a do 90) ter Gorenjih in Dolenjih Skopic, da bo danes med 10. in 13. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS;

-od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG, izvod 4.ČRPALIŠČE LOKE-LAVRIČ;

-od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP., izvod 1.GOR. GRADIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13. 3. 2022 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK 1977.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem na območju transformatorske postaje Selska gora, nizkonapetostno omrežje – Cirnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Gorica pri TE danes med 8:00 in 13:30 uro.

M. K.