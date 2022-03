Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec - Koncert, kakršnega vaščani ne pomnijo

8.3.2022 | 08:10

Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec in zborovodja Jakob Barbo. Pri zborovodja je bil maestro Anton Nanut. (foto: Zdenka Gorišek)

Dolenja vas pri Krškem - Po dveh letih spet ubrano zborovsko petje Ženskega pevskega zbora Prepelice in Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec - V 69 letih delovanja zbor prepotoval skoraj vse evropske države, obiskal tudi Severno Ameriko in Južnoafriško republiko

Zaradi omejevalnih ukrepov, ki jih je prinesla korona za kulturne in druge prireditve, so po kar dveletnem premoru v Dolenji vasi številni domačini in tudi ljubitelji petja od drugod, pretekli petek spet uživali ob poslušanju ubranega zborovskega petja. Tukajšnje kulturno društvo Žarek je namreč končno lahko izpeljalo že dogovorjen koncert Ženskega pevskega zbora Prepelice, ki je ena od sekcij društva, in Primorskega akademskega zbora Vinko Vodopivec. Program je povezovala Irena Janc, prisotne pa sta nagovorila tudi Matej Libenšek, predsednik sveta KS Dolenja vas in Tinka Vukič, vodja OI JSKD Krško. Po koncertu, kakršnega ne pomnijo, je sledilo prijetno druženje, kjer sta oba zbora v veselem razpoloženju prepevala še pozno v noč.

Ženski pevski zbor Prepelice (foto: Zdenka Gorišek)

Ženski pevski zbor Prepelice je nastal leta 2002 in deluje kot ena od sekcij KD Žarek Dolenja vas pri Krškem. V zboru trenutno prepeva 12 pevk, zbor že od vsega začetka vodi zborovodkinja Mira Dernač. Pevke se veselijo prijateljstva, ki so jih v teh letih stkale z mnogimi glasbeniki, drugimi kulturnimi ustvarjalci, amaterskimi zbori in prijateljstva z njihovimi zvestimi poslušalci, ki so jim še posebej dragocena. V zakladnici zbora so zbrane priredbe popevk, slovenskih ljudskih pesmi, ponarodele, črnske duhovne in tudi umetne pesmi. Vsako leto se udeležijo revije odraslih pevskih zborov Pesem Posavja, pripravijo letni koncert, skupne koncerte z drugimi izvajalci ter se udeležujejo nastopov na drugih prireditvah v domačem kraju in tudi drugje. Zaradi korone je bilo delovanje zbora zadnji dve leti zelo oteženo.

Na koncertu v Dolenji vasi so Prepelice izvedle dve koroški narodni pesmi, prekmurska ljudsko in Avsenikovo Meglice v jutru.

Primorski akademski zbor Vinko Vodopivec sestavljajo pretežno primorski študentje, ki študirajo v okviru Univerze v Ljubljani. Zbor je bil ustanovljen leta 1953 - novembrskega večera, ko je skupina primorskih študentov spontano prepevala v ljubljanski gostilni »Činkole«. V 69 letih delovanja je zbor prepotoval skoraj vse evropske države, obiskal pa je tudi Severno Ameriko in Južnoafriško republiko. Udeležujejo se številnih zborovskih festivalov in tekmovanj na mednarodnih in domačih odrih. V letu 2018 se je zbor udeležil tekmovanja Naša pesem, kjer je prejel bronasto priznanje. Prav tako pa je zbor leta 2018 praznoval svojo 65. obletnico v Dolenji vasi pri Senožečah. Zboru so nadeli ime po enem največjih slovenskih cerkvenih in posvetnih skladateljev, Vinku Vodopivcu. V njegovi 69. letni zgodovini so ga spremljali številni dirigenti. Prvi dirigent zbora je bil pokojni maestro Anton Nanut, od leta 2019 pa zbor vodi Jakob Barbo.

Vodopivci vseskozi sledijo tradiciji moškega zborovskega petja. Redko se zgodi, da se po pevskih vajah in koncertih takoj razidejo, saj zelo radi zapojejo še kakšno na ulicah in trgih stare Ljubljane, dekletom v študentskih domovih, ali pa v domačih kleteh na Primorskem. Njihov repertoar zajema vse, kar je od moške zborovske zakladnice sprejemljivo za študentsko zasedbo, ki vsako leto zamenja približno tretjino pevcev. Glavni namen zbora ostaja ohranjanje slovenske ljudske in umetne pesmi pri tem pa strmijo k vzdrževanju visoke ravni moškega zborovskega petja. V letošnji sezoni se lahko vodopivci pohvalijo s študentskim zborovanjem, katerega zbor organizira in po več letih premora obuja. Letošnje študentsko zborovanje bodo izvedli 24. marca v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Poleg tega čez celo leto izvajajo koncerte po Ljubljani in številne druge samostojne koncerte in sodelovanja po celotni Sloveniji. Vsako leto odpotujejo tudi na turnejo. Letos bodo obiskali slovenske rojake na Madžarskem. Zbor se je predstavil s svojim železnim repertoarjem, navdušil pa je tudi z letošnjimi novitetami.

P. P.