Policisti vodniki dobili novi vozili

8.3.2022 | 12:00

Foto: MNZ

Brežice - Novomeško policijsko upravo je pred kratkim obiskal državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve dr. Božo Predalič. Ni prišel praznih rok. Policijski postaji vodnikov službenih psov v Brežicah je pripeljal dve novi specialni službeni vozili, prilagojeni skupnim službam in sobivanju vodnika in njegovega štirinožnega prijatelja, policijskega psa.

Državnega sekretarja je v Brežicah sprejel direktor policijske uprave Janez Ogulin in se zahvalil za praktični in namenski vozili.

Policijska uprava Nov mesto varuje 232,5 kilometra državne meje, večinoma poteka po zahtevnem terenu. Vodniki službenih psov so sestavni del sil, ki nadzorujejo in varujejo t.i. zeleno mejo. Novi službeni vozili, primerni za terensko vožnjo, bosta olajšali delo policistom in psom ter tako izboljšala učinkovitost policistov, je povedal načelnik enote Dušan Fifolt.

Policijska postaja vodnikov službenih psov Novo mesto sicer deluje na dveh lokacijah – na policijski postaji Brežice in policijski postaji Črnomelj. Zaradi velikosti območja ter zahtevnosti terena so policisti in njihovi psi tako bližje kraju, kjer praviloma izvajajo svoje naloge, sicer pa delujejo na območju celotne policijske uprave. Enota ima 11 policistov in 12 službenih psov. Dva vodnika sta na poti na šolanje, da se spoznata z novima sodelavcema na štirih nogah (njuna trenutna psa bosta kmalu šla v zaslužen pokoj), na usposabljanje pa bo kmalu napoten tudi kandidat za vodnika, ki se doma že spoznava s štirinožnim mladičem belgijskega ovčarja.

Ne glede na namen uporabe psa je pristen odnos med vodnikom in njegovim psom eden ključnih faktorjev za čim manj stresno skupno delovanje v sicer stresnih okoliščinah, dodajajo na PU Novo mesto. Spoznavanje, šolanje in usposabljanje psa in njegovega vodnika sicer traja več kot dve leti.

M. K.