Cene bencina na novih rekordih; vlada: ni razlogov za paniko

8.3.2022 | 08:45

Fotografije so s sinočnjega tankanja na novomeški črpalki OMV, kjer so še edini v Bršljinu točili dizla - Mol na Mirnopeški in Petrol na Ljubljanski sta bila takrat že nekaj časa brez. Bencina je bilo sicer povsod dovolj. (foto: B. B.)

Cene naftnih derivatov so se danes, v skladu s pričakovanji, na številnih bencinskih servisih v Sloveniji močno dvignile. Tako cene 95-oktanskega bencina kot dizla so s tem dosegle nove rekordne vrednosti.

Na bencinskih servisih Petrola zunaj avtocest je bilo treba danes zjutraj za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,563 evra, za liter dizla pa 1,670 evra. Pri trgovcu OMV Slovenija je cena 95-oktanskega bencina 1,555 evra na liter, za liter dizla pa je potrebno odšteti 1,662 evra. MOL Slovenija medtem liter bencina ponuja za 1,564 evra, dizla pa za 1,669 evra.

Cene na bencinskih servisih ob avtocestah so še višje.

Cene dizla in bencina postopno naraščajo že nekaj tednov in so bile do ponedeljka na bencinskih servisih Petrola med 1,45 in 1,50 evra na liter, pri OMV Slovenije pa je liter 95-oktanskega bencina stal skoraj 1,53 evra, liter dizla pa nekaj nad 1,58 evra. Današnje cene so rekordne.

Novica o podražitvi pogonskih goriv je včeraj poskrbela za kaos na marsikaterem bencinskem servisu. Marsikje so poročali o veliki gneči, ponekod je dizelskega goriva začasno zmanjkalo.

Ko je cene pogonskih goriv regulirala vlada, je bila najvišja cena dizla oktobra 2018, ko je bilo treba za liter plačati 1,464 evra. Najbolj prodajani 95-oktanski bencin pa je bil v času regulacije rekorden septembra 2012, ko je bilo treba za liter plačati 1,576 evra.

Cene naftnih derivatov so liberalizirane od 1. oktobra 2020 in se prosto določajo na trgu. V času, ko je vlada opustila regulacijo, je bila cena bencina in dizla v izrednih razmerah koronske krize postavljena pri enem evru na liter.

Vlada je sicer zaradi naraščajočih cen pred kurilno sezono ponovno določila reguliranje cene kurilnega olja (KOEL) od 9. novembra 2021.

Razlogov za paniko ni

V sedanjih razmerah sicer vlada in naftni trgovci zagotavljajo, da so dobave in zaloge naftnih derivatov zadostne, da bo oskrba tudi v prihodnjih dneh nemotena. Vlada je na Twitterju danes zapisala, da je premier Janez Janša z ministroma za gospodarstvo in za infrastrukturo Zdravkom Počivalškom in Jernejem Vrtovcem sinoči opravil sestanek z vodilnimi v Petrolu, MOL in OMV o zalogah in dobavah naftnih derivatov v prihodnjih tednih ter ukrepih za nemoteno oskrbo tudi v primeru prekinitev dobav iz Ruske federacije.

"Slovenija ima dovolj zalog naftnih derivatov, zato goriva ne bo zmanjkalo. Poleg tega bo vlada v primeru radikalne rasti maloprodajnih cen sprejela dodatne ukrepe za ublažitev. Nobenega razloga ni za kakršnokoli paniko," pa je na Twitterju včeraj zapisal Janša.

Glede gibanja cen so pri Petrolu včeraj sicer pojasnili, da so bile razmere na svetovnih trgih energentov že doslej volatilne in nepredvidljive, dodatno veliko negotovost pa vnašajo aktualne vojaške aktivnosti Rusije v Ukrajini in politične posledice. Aktualno dogajanje je tako že privedlo do dviga cen pogonskih goriv na svetovnih trgih, kar bomo po njihovih napovedih predvidoma občutili vsi.

V OMV Slovenija so prav tako navedli, da trenutno zagotavljajo nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi in da so njihove zaloge za ponudbo na slovenskem trgu zadostne. Obenem navajajo, da "smo v zadnjem času priča izdatnemu višanju cen surove nafte na svetovnih trgih, kar se bo odražalo tudi v spremembah maloprodajnih cen pogonskih goriv na bencinskih servisih".

STA; M. K.