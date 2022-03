Umrl Dolenjec dr. Mihael Glavan, velik poznavalec rokopisnega in starega knjižnega gradiva

8.3.2022 | 09:50

Dr. Mihael Glavan nam je zapustil izjemno dediščino o poznavanju naše literarne in kulturne zgodovine. (foto: MiM)

Ljubljana, Dolenjska - V 77. letu starosti je včeraj umrl dr. Mihael Glavan, raziskovalec in publicist s področja rokopisnega in starega knjižnega gradiva ter dolgoletni vodja rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) dr. Mihael Glavan, tudi častni občan Občine Ivančna Gorica.

Glavan, ki se je rodil 15. aprila leta 1945 v Sarajevu, je otroška leta preživljal na Rebri pri Žužemberku. Obiskoval je novomeško učiteljišče. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je Glavan diplomiral iz slavistike in germanistike, doktoriral pa iz bibliotekarstva starejšega rokopisnega gradiva.

Dobro poznal Primoža Trubarja

Dr. Mihael Glavan na predstavitvi knjige Naš Jurčič lani decembra v Ivančni Gorici. (foto: G.S., občina Ivančna Gorica)

S svojim znanstvenoraziskovalnim delom je osvetljeval življenje in sporočila pomembnih Slovencev ter zgodovinske dogodke in jih umeščal v širši kulturnozgodovinski kontekst. Bil je eden najboljših poznavalcev dela, življenja in zapuščine Primoža Trubarja.

V njegovi bogati bibliografiji so med drugimi dnevniški zapisi Lojzeta Kovačiča Zrele reči. Pri Mladinski knjigi je kot avtor oziroma soavtor monografij zaznamoval zbirko Album (Romanje s Trubarjem, Zlata knjiga Simona Gregorčiča, Edvard Kocbek - mesec s kolobarjem). Kot soavtor se je podpisal tudi pri knjigah Stoletni Bor, Karel Destovnik Kajuh - Enaindvajset pesmi za enaindvajset let življenja. Odmevni sta bili tudi knjigi Ljubimca z Vošnjakove ter Šopek Cankarjevih pisem, piše na spletni strani Mladinske knjige.

Čopova diploma, Trubarjevo priznanje ...

Glavan je sodeloval tudi z Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, pod okriljem katerega izhaja zbirka Zbrana dela. Za Zbrana dela je uredil knjigi o delu Edvarda Kocbeka, natančneje 10. in 11. knjigo v treh delih, so še sporočili iz ZRC SAZU.

Leta 1987 je prejel Čopovo diplomo, leta 2008 pa Trubarjevo priznanje za prispevke k varovanju, ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine in leta 2014 veliko nagrado slovenskega knjižnega sejma - knjiga leta za delo Ljubimca z Vošnjakove.

Dr. Mihael Glavan je bil vsestransko ustvarjalna osebnost, ki ga je odlikovala tenkočutna skrb za slovenski jezik, literaturo in kulturo ter izjemna pripadnost domačemu prostoru v katerem je živel in ustvarjal. Zapustil nam je izjemno dediščino o poznavanju naše literarne in kulturne zgodovine.

L. M.