V Trebnjem od srede popolna zapora odseka nekdanje hitre ceste pri gradu

8.3.2022 | 14:40

Križišče pod gradom bo deležno rekonstrukcije. (foto: R. N.)

Grafični prikaz novega krožišča pod trebanjskim gradom (vir: Občina Trebnje)

Mag. Janko Zakrajšek (foto: R. N.)

Trebnje - Odsek regionalne ceste pri trebanjskem gradu bodo zaradi gradnje in urejanja tamkajšnjega osrednjega krožišča v sredo po jutranji konici začasno popolnoma zaprli za promet. Omenjeni cestni odsek bo predvidoma zaprt do začetka junija, obvoz bo urejen, je sporočila Direkcija RS za infrastrukturo.

Med popolno zaporo bodo promet osebnih vozil, avtobusov in tovornih vozil, težkih do 7,5 tone, preusmerili na začasno cesto ob državni cesti, kjer bo ta potekal izmenično enosmerno s pomočjo prometno odvisnih semaforjev.

Obvoz za tovorna vozila, težja od 7,5 tone, bo možen po državnih cestah in avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod ter obratno, so še sporočili z direkcije za infrastrukturo.

Zagata, stara desetletja

Gre sicer za urejanje večdesetletne trebanjske prometne zagate. Terenska dela za preureditev križišča pod gradom z ozkim nadvozom prek nekdanje ceste Bratstva in enotnosti iz leta 1958, ki ovira krajevni promet, so stekla novembra lani. Nadvoz bodo porušili, križišče pa posodobili in ga preoblikovali v krožišče. Pogodbena vrednost del je približno 1,6 milijona evra, glavnino bo prispevala država.

Gre za zadnja leta enega največjih cestnoinfrastrukturnih projektov v občini, katerega idejne zasnove so oblikovali skoraj pred desetletjem, so pojasnili na trebanjski občini.

Iz državnega proračuna bodo za naložbo namenili približno 1,4 milijona evrov. Trebanjska občina bo primaknila približno pol milijona evrov, od tega približno 250.000 evrov za ureditev cestne, preostalo pa za ureditev komunalne infrastrukture, je ob začetku del navedel vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo trebanjske občine Janez Zakrajšek.

Prihodnji teden rušenje nadvoza

Za začetek del so se z obeh koncev cestišča lotili širitve cestnega profila. Po zrušenju cestnega nadvoza, po današnjih informacijah predvidoma prihodnji teden, pa bo na vrsto prišla preureditev križišča, ki terja popolno zaporo regionalne ceste H1, ki mimo Trebnjega vodi proti Novem mestu ali v obratni smeri proti Ljubljani. Vsa dela morajo uradno končati do decembra.

Po občinskih podatkih bodo med drugim zgradili peterokrako krožišče s pločnikom in spremljajočo kolesarsko stezo. Odcep za Odrgo bodo nekoliko spremenili in na novo zgradili povezavo med bencinsko črpalko in nekdanjim motelom oz. proti Grmadi.

Leta 1958 je sicer odsek ceste Bratstva in enotnosti med Ljubljano in Zagrebom gradilo 54.000 pripadnikov mladinskih delovnih brigad iz vseh republik tedanje Jugoslavije in tudi iz tujine. Cesto so zgradili v manj kot osmih mesecih. Odprli so jo novembra 1958. Po končanju dolenjske avtoceste je stara cesta mimo Trebnjega dobila regionalni status.

M. K.