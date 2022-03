Mladoletnik sredi trgovskega centra razkazoval 'orožje'

8.3.2022 | 13:10

Zaseženi avto na meji (foto: PMP Obrežje)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu intervenirali v 59 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 245 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in štiri prometne nesreče, v katerih je nastala gmotna škoda. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti ...

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Šmihelu v Novem mestu je med 5. 3. in 7. 3. nekdo vlomil v zabojnik in dva avtomata s hrano in pijačo. Ukradel je okoli dvesto metrov električnih vodnikov ter z vlomom in tatvino povzročil za okoli 2100 evrov škode.

Med 5. 3. in 7. 3.so v zabojnik vlomili tudi na delovišču v Irči vasi v Novem mestu in odnesli električne vodnike in gorivo iz rezervoarja delovnega stroja. Z vlomom in tatvino je izvajalec del oškodovan za okoli 550 evrov.

V Selu pri Zagorici na območju PP Novo mesto je včeraj med 10.30 in 11. uro nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Mladoletniku zasegli imitacijo pištole

Policiste PP Novo mesto so okoli 17. ure poklicali na pomoč iz trgovskega centra v Novem mestu, kjer naj bi mlajši moški z razkazovanjem pištole vznemirjal zaposlene in obiskovalce. 14-letniku so zasegli imitacijo pištole in o kršitvi obvestili starše. Zoper mladoletnega kršitelja bodo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Okoli 14.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Brežicah. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 47-letni voznik, ki je v križišču izsilil prednost voznici osebnega avtomobila. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,76 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Lažje poškodovana voznica

Nekaj po 10. urise je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Ždinji vasi. Policisti so ugotovili, da je 49-letni voznik v križišču odvzel prednost 57-letni voznici. Lažje poškodovano udeleženko so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila francoskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled osebnega avtomobila ter ugotovili, da so identifikacijske oznake na vozilu prenarejene. Ob preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu je bilo ugotovljeno, da je bilo vozilo ukradeno v Franciji. Jaguar land rover so zasegli in 41-letnemu vozniku iz Bolgarije odvzeli prostost. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo in zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so na območju Jesenic (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Kosova in državljana Albanije in pri Ločah (PP Brežice) sedem državljanov Afganistana ter državljana Tadžikistana.

M. K.