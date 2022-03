FOTO: V Drgančevje v Novem mestu lahko pomoč za begunce iz Ukrajine prinesete vsak torek in četrtek

8.3.2022 | 18:30

V Drgančevje je danes prispela prva pomoč. Še so na svetu dobri ljudje, ki vidijo druge v stiski!

Simon Dvornik vodi Škofijsko karitas Novo mesto.

Danes so v Centralnem skladišču Škofijske karitas Novo mesto v Dergančevju začeli zbirati humanitarno pomoč za begunce iz Ukrajine. Na sliki (do leve proti desni): Simon Dvornik, Luka Vodnik, direktorica OU MONM Vida Čadonič Špelič in Gregor Lotrič iz Škofijske Karitas Novo mesto.

Novo mesto - Tudi na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini … zbirajo potrebne stvari za vojne begunce iz Ukrajine.

V dolenjski prestolnici je po dogovoru z Mestno občino Novo mesto danes ob 13. uri vrata za zbiranje materialne in humanitarne pomoči odprlo Centralno skladišče Škofijske karitas Novo mesto v Drgančevju 19, ki je registrirano za tovrstno dejavnost.

Škofijska karitas Novo mesto kot vodja sodeluje z OZRK Novo mesto, tu se bo pomoč zbirala tudi z vseh ostalih nevladnih organizacij na tem koncu.

Kot je prvi dan akcije povedal Simon Dvornik, tajnik Škofijske karitas Novo mesto, je odziv ljudi izreden. »Še preden smo začeli, smo imeli ogromno klicev. Občutek za empatijo je naredil svoje in marsikaj smo zbrali že preko župnijskih karitas. Dogovorili smo se, da se pomoč za prizadete iz vojne v Ukrajini v Drgančevju zbira vsak torek med 13. uro in 15. uro ter vsak četrtek med 17. uro in 19. uro. Akcija bo trajala, dokler bo pomoč potrebna,« pove Dvornik.

Katero pomoč potrebujejo

Vse zbrano bodo na karitasu sami sortirali, je pa jasno, da zdaj ukrajinski begunci potrebujejo predvsem suha ali trajna ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne potrebujejo hlajenja, higienske pripomočke (pralni prašek, univerzalna čistilo, milo in šampon za osebno nego, pasta in ščetke), komplete prve pomoči in material za prvo pomoč, higienske robčke in plenice ter vodo v plastenkah. Vsi izdelki morajo imeti še najmanj pol leta rok uporabnosti.

»Oblačil ne potrebujemo. Če se bo vrsta pomoči spreminjala, bomo o tem pravočasno obveščali. Pomoč bo naprej odpeljal Urad za zaščito RS,« pojasni Dvornik.

Tudi nastanitvene možnosti

Direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto Vida Čadonič Špelič je prepričana, da bomo skupaj zbrali veliko stvari, ki bodo koristile beguncem, »saj sem prepričana, da pri nas živi veliko dobrih ljudi, smo pa tudi močna gospodarska lokalna skupnost. Zavedamo se, da bo ta kriza verjetno daljša, tako da bo akcija zbiranja trajala žal dolgo. Pričakujemo tudi prihod beguncev v Novo mesto, tudi ti bodo potrebovali pomoč. Zato kličemo ljudem, naj odprejo svoja srca.«

Občina se je povezala s Škofijsko karitas Novo mesto, kjer imajo že okrog 15 nastanitvenih zmožnosti. »Ko bodo te zapolnjene, bomo iskali nove: kakšne trgovske centre, telovadnice, šole. Upajmo pa, da do tega ne bo prišlo,« pove Čadonič Špeličeva.

V galeriji foto utrinki z današnjega začetka akcije zbiranja pomoči v Drgančevju.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija