Padec na 80 evrov: Krkina delnica izgubila več kot tri odstotke

8.3.2022 | 18:50

Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju zabeležil 2,16-odstotni padec na 1054,20 točke. Borzni posredniki so opravili 3,29 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile Krkine delnice s skoraj 1,5 milijona evrov prometa, ki pa so pocenile za 3,35 odstotka.

Tečaj delnic novomeškega farmacevta je pred invazijo na Ukrajino znašal več kot 110 evrov, nato je upadel na dobrih 80 evrov, se pozneje pobral nad 90 evrov, ob koncu današnjega trgovanja pa je spet znašal le nekaj več kot 80 evrov.

M. K.