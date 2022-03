MO Novo mesto: 125 tisočakov za kmetijstvo

9.3.2022 | 09:40

Foto: Joško Šimic

Novo mesto - Razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so objavili tudi v Mestni občini Novo mesto. Vloge v občinski sprejemni pisarni na Seidlovi cesti 1 sprejemajo do 20. aprila, upravičenci jih lahko pošljejo tudi priporočeno po pošti.

Javni razpis namenja 125.000 evrov za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, za pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, za pomoč za plačilo zavarovalnih premij, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in za podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Več informacij je dostopnih tu, na spletu so na voljo tudi vloge za prijavo in izjave za društva.

M. K.