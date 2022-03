Škocjančani imajo svoj kvačkan grb

9.3.2022 | 10:20

Kvačkan grb občine Škocjan, ki je lepo ročno delo, sta pokazala župan in direktorica občinske uprave, Jože Kapler in Petra Pozderec. (foto: L. M.)

Škocjan - Med 212 kvačkaricami Slovenije, ki so lani združile moči in se lotile največjega slovenskega kvačkarskega izziva – v letu, ko je Slovenija praznovala 30 let samostojnosti, so naredile grb 212 občin – je bila tudi Suzana Panić iz Šentilja v Slovenskih Goricah.

Kot je zapisala, ji je Dolenjska pri srcu, saj je kot otrok prihajala k sorodnikom v Gabrje pod Gorjanci. Zato je za kvačkarski izziv izbrala grb občine Škocjan in uspelo ji je. V teh dneh je njen izdelek, v katerem se skriva na ure in ure natančnega in mukotrpnega dela, prispel na občino – zanj so prispevali Zavodu za ohranjanje in promocijo ročnih del Ustvarjalno srce iz Laškega.

Župan občine Jože Kapler obljublja, da bo dobilo primerno mesto – morda v občinskih prostorih, v Metelkovem domu ali celo kje v večnamenskem kulturnem domu, ki ga načrtujejo postaviti v občinskem središču. Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila; na zelenem ščitu se preko modrine pne zlati most v dveh lokih, nad njim lebdi zlati grozd z devetimi jagodami in z eno trtno vitico na vsaki strani grozda. Simbolika je torej zgovorna.

L. Markelj