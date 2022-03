Zgorele tudi kokoši, dve kozi ...; zapeljal na tire in obstal

Domači gasilci so tudi sinoči (na sliki) kot že velikokrat prej vlekli avto s tirov v naselju Gornje Brezovo. (foto: PGD Sevnica)

Minulo noč ob 3.47 je v naselju Jarčji Vrh, občina Škocjan, gorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Bučka in Škocjan so goreči objekt, velikosti 10x4 metre, pogasili. Gasilci PGD Dobrava so bili v pripravljenosti, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Ogenj je leseni objekt popolnoma uničil, zgorelo je nekaj kokoši, dve kozi, krmila za živino in ročno orodje. Gasilci so s pomočjo gradbenega stroja pomagali pri sanaciji požarišča.

Obstal na tirih

Sinoči ob 20.45 je v naselju Gornje Brezovo, občina Sevnica, na prehodu ceste čez železniško progo osebno vozilo zapeljalo na tire in obstalo. Gasilci PGD Sevnica so kraj zavarovali, vozilo izvlekli na cestišče, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč pri odstranitvi vozila. Poškodovanih ni bilo.

Iskanje pogrešane

Tudi včeraj popoldne so na reki Krki, ob Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, potapljači podvodne reševalne službe Novo mesto iskali pogrešano Tanjo Kofol. Niso je našli.

Požari v naravi

Včeraj ob 6.49 je v Verdunu, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 15.16 sta v ulici Dobrava v Otočcu, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 11.11 sta v kraju Lomno, občina Krško, goreli suha trava in podrast, ogenj se je razširil na grmičevje v bližnjem gozdu. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Oljni madež na Dobličici

Ob 9.18 je v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, občan na površini reke Dobličice opazil oljni madež. Gasilci PGD Črnomelj so postavili pivnike in bodo spremljali stanje. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok onesnaženja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE 2, TP DOBRAVA-HENČEK, TP DALJNI VRH;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP., izvod 1.GOR. GRADIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE KOLMAN;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA ŠEVNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 13:00, na območju TP Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje – Prelesje vas in Jurglič Božo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

