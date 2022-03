V četrtfinalu pokala tudi Trimo in Dobova

9.3.2022 | 08:20

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje/Izola - Rokometaši trebanjskega Trima so z borbeno predstavo prišli do pomembne zmage proti RD Riko Ribnica ter si z izidom 33:30 (18:11) priigrali uvrstitev v četrtfinale slovenskega pokalnega tekmovanja.

Trebanjski levi so uspešno pričeli s spomladanskim delom. Za uvod so v pokalu Slovenije premagali Mokerc-KIG, nato pa na prvoligaškem parketu premagali Dobovo, SVIŠ Ivančno Gorico ter Maribor Branik. Na sporedu je bil tokrat pokalni obračun, ki so ga Trebanjci zaradi težav s COVID-19 že dvakrat prestavili, v tretjem poizkusu pa so si levi na domačem parketu zagotovili zmago in preboj v četrtfinale pokalnega tekmovanja.

Na krilih navijačev med TOP 8 v pokalu Slovenije

Trebanjski rokometaši so odlično držali prednost v svojih rokah celotno srečanja. Slednjega so odprli zanesljivo ter po golu Ončeva v 10. minuti vodili že s 7:3. Prednost je uspešno naraščala in tik pred koncem prvega polčasa znašala že +8 (18:10), moštvi pa sta na odmor odšli z 18:11. V uvodnih minutah drugega dela so domačini še naprej diktirali odličen tempo, na semaforju je v 35. minuti kazalo že 21:12, nato pa je prednost malce padla, a še naprej ostala v trebanjskih rokah. Levi so borbo pokazali vse do konca tekme in slavili s 33:30.

Mihajlo Radojković, igralec RK Trimo Trebnje: “Čestitke fantom za dobro predstavo in pravi karakter. Prvi polčas smo odigrali fantastično, v drugem pa nekoliko padli in Ribničanom dovolili, da zmanjšajo zaostanek. Pokazali smo pravo #levjesrce in se na krilih izjemnih navijačev uvrstili v četrtfinale pokala Slovenije.”

POKAL SLOVENIJE, OSMINA FINALA:

Torek, 8. marca, ob 19:00 (Športna dvorana Trebnje):

RK Trimo Trebnje – RD Riko Ribnica 33:30 (18:11)

RK Trimo Trebnje: Čudič 12 obramb, Brana; Jovičič 2, Višček 1, Didovič, Stanojević, Radojković 10, Ončev 7 (1), Kotar 3, Lazarevski 2, Potočnik, Udovič 4, Cirar 2, Miklavec, Florjančič 2, Ćorsović; Trener: Uroš Zorman.

RD Riko Ribnica: Glavan, Meštrić 13 obramb, Klarič; Levstek 1, Pogorelec 1, Bogdanović 6, Gorenc 2, Žagar 1, Ljevar 6, Ranisavljević, Miličevič 4 (1), Nosan 5 (1), Cimerman 1, Simić 1, Pucelj, Nosan 2; Trener: Robert Beguš.

Trebanjske leve pred reprezentančnim premorom čaka le še ena tekma, in sicer petkovo gostovanje pri sosedskem tekmecu iz Šmartnega pri Litiji. Srečanje bo v petek, 11. marca, na sporedu ob 19. uri.

Dobova preko Izole zlahka do četrtfinala pokala

Foto: RK Dobova

Včeraj sta se v osmini finala pokalnega tekmovanja v Izoli pomerila domača RD Izola in gostujoča RK Dobova. Gostje so v drugem delu prvega polčasa prevzeli pobudo in tekmo gladko dobili z rezultatom 31:19.

Tekmo so nekoliko bolje začeli Izolani, ki so po zadetku Roka Gašperšiča povedli z rezultatom 4:3. Nato so sledile boljše minute gostov, ki so si hitro priigrali 3 zadetke prednosti, ko je zadel Rudolf Zvonimir Šafranko. Do konca polčasa so zaigrali še nekoliko bolje in ga dobili z rezultatom 15:10.

Rokometaši Izole so imeli v obrambi velike težave z zaustavljanjem gostujočih napadov. Gostje so v 34. minuti povedli že s 17:10, ko je zadel Marko Abramović. V 39. minuti je bil ponovno uspešen Abramović in Dobova si je priigrala že 10 zadetkov razlike. Jasno je bilo, da Izolanom zaostanka ne bo uspelo uloviti.

Do konca tekme so spremljali neobremenjeno igro gostov, ki so si priigrali veliko prednost. Trener Damjan Radanovič je ponudil priložnost tudi nekaterim igralcem, ki imajo manjšo minutažo. Dobova je tekmo zanesljivo dobila z rezultatom 31:19 in se uvrstila v četrtfinale pokala.

Pri domačih je 4 zadetke dosegel Rok Gašperšič, prav toliko jih je dodal tudi Matej Galina. Pri gostujoči ekipi sta po 6-krat zadela Nik Rantah in Marko Abramović.

* Izidi:

- osmina finala:

- torek, 8. februar:

Frankstahl Radovljica - *Urbanscape Loka 26:37 (12:20)

- sreda, 9. februar:

*Gorenje Velenje - Slovenj Gradec 2011 28:27 (13:13)

Velika Nedelja - *Ljubljana 24:26 (12:15)

Moškanjci-Gorišnica - *Sviš Ivančna Gorica 19:28 (10:10)

Drava Ptuj - *Celje Pivovarna Laško 21:49 (10:23)

- sreda, 16. februar:

Dol TKI Hrastnik - *Krka 23:31 (10:16)

- torek, 8. marec:

*Trimo Trebnje - Riko Ribnica 33:30 (18:11)

Butan Plin Izola - *Dobova 19:31 (10:15)

* Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v četrtfinale

M. K.