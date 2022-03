Krkašice klonile, Krimovke boljše za 16 golov

9.3.2022 | 08:00

Novo mesto - Zadnjo tekmo 11. kroga modre skupine 1. ženske rokometne lige so prepričljivo dobile rokometašice Krima Mercatorja. V Novem mestu so bile za 16 golov boljše od zasedbe Krke, kar jim je prineslo 12. zmago v tej sezoni.

Vsi ostali dvoboji 11. kroga so bili odigrani že februarja. Zagorjanke so bile za gol boljše od Velenjčank (27:26). Ajdovke so s 26:22 premagale Celjanke, Litijčanke pa s 34:25 Žalčanke. Tesno zmago so na gostovanju v Izoli zabeležile Ptujčanke (23:21).

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, MODRA SKUPINA, 11. KROG:

torek, 8. marca:

RK KRIM MERCATOR : ŽRK KRKA NOVO MESTO 43:27 (22:11)

Krpež Šlezak 10, Ngombele 6; Vostić 6 (1), Vinski 5 (1).

Favorizirane Ljubljančanke so v obračun vstopile odločno. Nekaj minut so jim izbranke Gašperja Kovača še sledile, po polovici prvega polčasa pa so rokometašice Krima Mercatorja že vodile za pet golov (9:4). V nadaljevanju niso popuščale, igro so stopnjevale in na odmor odnesle 11 zadetkov prednosti (22:11). V drugem polčasu se razmerje moči ni spremenilo. V 44. minuti so izbranke Nataše Derepasko vodile že za 20 (34:14), tekmo pa končale z razliko 16 zadetkov.

Najbolj razpoložena strelka je bila Katarina Krpež Šlezak, ki je za ljubljansko zasedbo dosegla deset golov. Med Novomeščankami je bila s šestimi goli najučinkovitejša Tamara Vostić.

IZJAVI PO TEKMI

Tamara Vostić, rokometašica Krke Novega mesta: "Zavedamo se kakovosti ekipe Krima Mercatorja, zato smo v tekmo vstopile sproščeno. Naredile smo dobre stvari kot tudi nekaj napak, za katere verjamem, da jih bomo za prihodnjo tekmo proti ekipi Ptuja popravile"

Tija Gomilar Zickero, rokometašica Krima Mercatorja: "V tekmo smo vstopile zbrano in motivirano, da dobimo novi dve točki. Vedele smo, da so Novomeščanke dobre tekmice. Že na začetku smo naredile razliko in s tako igro nadaljevale skozi celo tekmo."

Že odigrano:

petek, 18. februarja:

RŽK ZAGORJE : ŽRK VELENJE 27:26 (9:11)

sobota, 19. februarja:

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽRK Z'DEŽELE 26:22 (13:10)

ŽRD LITIJA : RK ZELENE DOLINE ŽALEC 34:25 (15:9)

nedelja, 20. februarja:

ŽRK TRGO ABC IZOLA : ŽRK PTUJ 21:23 (12:15)

