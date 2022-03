Danes stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju; varstvo za najmlajše

9.3.2022 | 09:10

Več kot 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju danes s splošno stavko opozorja na neustrezno vrednotenje dela. Šole in vrtci so zaprti, na fakultetah ni pedagoškega in raziskovalnega procesa. Za najmlajše, katerih starši ne bodo imeli druge možnosti, je organizirano varstvo.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) opozarjajo, da odgovorno delo zaposlenih ni ustrezno ovrednoteno. Postavili so osem stavkovnih zahtev s poudarkom na dvigu plač v spodnji tretjini plačne lestvice in plačilu povečanih delovnih obremenitev, pa tudi na ovrednotenju tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Sviz je stavkajoče, ki bodo sicer stavkali na delovnem mestu, pozval, naj pet minut pred dvanajsto odidejo na dvorišča, pred šole, vrtce in zavode, ter obrnejo hrbet kot simbolno gesto skupnega izražanja nezadovoljstva.

Kot poudarjajo v Svizu, niso sklicali enodnevne stavke, ampak je to "stavka do izpolnitve stavkovnih zahtev". Glavni stavkovni odbor se bo predvidoma spet sestal v ponedeljek in odločal o nadaljevanju aktivnosti.

Stavkali bodo tudi člani Sindikata delavcev v vzgoji in izobraževanju OSO - KS 90 in Visokošolskega sindikata Slovenije, kjer zahtevajo oblikovanje kakovostnih pogojev za delo v visokem šolstvu.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec stavko obžaluje. V torek je napovedala, da bodo sindikati še v tem tednu dobili povabilo na pogovore o vsebinah, ki neposredno ne zadevajo sistemskih vsebin plačnega sistema. Vlada se je sicer zavezala, da pred volitvami ne bo neodgovorno sprejemala dodatnih sistemskih obremenitev javnih financ.

STA; M. K.