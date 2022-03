Začetek gradnje kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki

9.3.2022 | 12:20

Foto: MO Krško

Krško - Mestna občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki sta s februarjem začeli skupni projekt gradnje kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki v dolžini 19,5 kilometra, ki naj bi bila dokončana do maja 2023. Zemeljska dela trenutno potekajo na odseku med Veliko vasjo in Velikim Podlogom, kmalu pa se bodo razširila na celotno traso predvidenih posegov, so sporočili s krške občine.



Gradnja kolesarske povezave bo potekala v dveh sklopih, vsak po območju posamezne občine. Trasa se začne na križišču pri stadionu Matije Gubca Krško, nadaljuje mimo pokopališča do Žadovinka, skozi Brege in Drnovo do Velike vasi, naprej v smeri Velikega Podloga po nadvozu nad avtocesto, se v Velikem Podlogu priključi na državno cesto Drnovo-Križaj, od Križaja do Kostanjevice ter se zaključi v Prekopi.

Z izgradnjo te kolesarske povezave bosta občini naredili korak naprej v smeri trajnostne mobilnosti in turizma hkrati, hkrati pa je nov skupni medobčinski projekt dokaz o dobrem sodelovanju posavskih občin, so prepričani v Krškem.



Hkrati z gradnjo povezave tudi rekonstrukcije nekaterih cestnih odsekov ter ureditev komunalne infrastrukture

Gre za 6,7 milijona evrov vreden projekt, za katerega bosta občini iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Dogovor za razvoj regij) pridobili nekaj več kot 3,5 milijona, iz državnega proračuna pa nekaj manj 890.000 evrov, preostanek bo strošek občin. Stroški gradnje kolesarskih povezav so vezani na vse ureditve, ki se izvajajo hkrati s projektom, pa se ne nanašajo na kolesarstvo in so tudi zajeti v pogodbeni vrednosti.

Ob izgradnji kolesarske povezave mora investitor namreč vedno obnoviti oz. prestaviti vso infrastrukturo, v katero posega, v tem primeru tudi z ureditvami namakalnega sistema na območje Krškega polja. V okviru gradnje bodo dela obsegala tudi rekonstrukcijo in razširitev dela vozišča od naselja Drnovo do krožišča Drnovo z izgradnjo pločnika na tej trasi, pa tudi rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika skozi naselje Velika vas ter ureditev kanalizacije in vodovoda. Konec naselja Veliki Podlog bodo uredili tudi priključno križišče na regionalno cesto z ureditvijo okoli 200 metrov te ceste in kanalizacije. Na odsekih, na katerih še ni zagotovljenega širokopasovnega omrežja, bo ob projektu izvedena tudi predpriprava z izvedbo kabelske kanalizacije.

Soglasja lastnikov v večini pridobljena, v ostalih primerih omejitev lastninske pravice

Z vsemi lastniki zemljišč, po katerih bo na območju mestne občine Krško potekala kolesarska povezava, so bili vzpostavljeni kontakti. Z večino je občina uskladila potek trase in gradnjo ter so bile sklenjene služnostne pogodbe, ki dovoljujejo poseg in zavezujejo občino, da po gradnji izvede parcelacijo in odkup tangiranih zemljišč. Nekateri lastniki pa se s posegom na njihova zemljišča niso strinjali, zato je občina, kot sporoča, podala predlog omejitve lastninske pravice, ki je bil izpeljan z izdajo Odločbe Upravne enote Krško. Vse omejitve lastninske pravice so vpisane v zemljiško knjigo, kar pomeni, da investitor lahko tudi na teh zemljiščih že začne dela.

M. K.

Galerija