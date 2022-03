FOTO: 28-letnik pijan obstal na tirih

9.3.2022 | 14:00

Sinočnje posredovanje na tirih (foto: PGD Sevnica)

Poročali smo že o sinočnji prometni nesreči v bližini prehoda ceste čez železniško progo na območju PP Sevnica - policisti so bili o njej obveščeni okoli 20.30 ure. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih sevniških policistov je 28-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu ceste čez železniško progo zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v prometno signalizacijo ter z vozilom obstal na železniških tirih. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Lažje poškodovana voznika

Nekaj po 15. uri so bili policisti PP Brežice obveščeni o prometni nesreči na Cesti svobode. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 48-letna voznica, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 64-letnega voznika, ki je vozil pred njo. V nesreči se je voznik lažje poškodoval. Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nekaj pred 19. uro se je zgodila prometna nesreča v Bistrici na območju Šentruperta. Trebanjski policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 18-letni voznik začetnik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 21-letne voznice. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa na območju Dolenjega Podboršta so policisti PPP Novo mesto nekaj po 16. uri kontrolirali voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,22 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V noči na 8. 3. je v Brezovici pri Mirni nekdo skozi vrata vlomil v gospodarski objekt. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Vrčicah na območju Črnomlja pa je neznanec iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 170 litrov goriva.

Pridržali razgrajača

Brežiške policiste so okoli 15. ure poklicali na pomoč iz lokala na Čatežu ob Savi, kjer naj bi pijana moška kršila javni red in mir in nadlegovala osebje in varnostnika. 53-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

