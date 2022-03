Trg dela - Revoz odpušča, številna podjetja pa zaposlujejo

9.3.2022 | 19:30

Foto: Adria Mobil

Val odpuščanj novomeškega Revoza ne bo bistveno vplival na povečanje brezposelnosti v regiji – Povpraševanje po delavcih je veliko – Težave z deficitarnimi poklici

Revoz odpušča, Adria Mobil zaposluje, TPV napoveduje nove zaposlitve, delavce pa iščejo tudi podjetja od drugod. Takšno je trenutno stanje na trgu dela na Dolenjskem, na katerem že dlje časa podobno kot tudi drugod po Sloveniji povpraševanje po nekaterih poklicih daleč presega ponudbo. Sodeč po prvih prijavah za vpis na srednje šole, ki jih bodo zbirali do 4. aprila, pa se bo pomanjkanje deficitarnih poklicev tudi še nadaljevalo.

Revoz je že novembra lani zaradi težav pri oskrbi s polprevodniki proizvodnjo zmanjšal na poldrugo izmeno, zaradi česar so odpustili 350 delavcev, ta ponedeljek in s tem mesec prej, kot so januarja napovedali, pa so prešli na enoizmensko delo, zaradi česar bo brez dela ostalo novih 450 delavcev. Čeprav bo tako po poročanju Dolenjska News zaradi odpuščanj v Revozu od začetka epidemije delo izgubilo že skupno 1.800 zaposlenih, pa to do zdaj ni in tudi z napovedanim novim valom odpuščanj ne bo, kot pravi direktorica novomeške izpostave Zavoda za zaposlovanje Tatjana Muhič, bistveno vplivalo na povečanje brezposelnosti. »Tisti, ki ostanejo brez zaposlitve, imajo zdaj kar velike možnosti, da najdejo zaposlitev,« pravi o trenutnih razmerah na trgu dela.

NI PRIMERNEGA KADRA

»Čeprav gre za veliko število zmanjšanja delavcev, vseh ne bomo dobili, ker bodo šli drugam. Na zavod bodo prišli tisti, ki imajo kakšne zdravstvene težave in starejši,« pravi o Revozovih delavcih, ki jim sicer do konca prejšnjega tedna še niso začeli vročati odpovedi. Vendar pa, kot pravi, je v regiji še vedno odprtih veliko prostih delovnih mest, zato bodo tudi tiste Revozove delavce, ki bodo prišli na zavod in ki bodo ustrezali raznih zahtevanim merilom, napotovali na ta prosta delovna mesta.

Po podatkih Revoza, ki je delavcem, ki bodo ostali brez dela, obljubil pomoč pri iskanju zaposlitev drugod, in s katerim, z namenom, da ne pridejo v odprto brezposelnost, že ves čas aktivno sodeluje novomeški Zavod za zaposlovanje, prek njega pa tudi OS ZRSZ Sevnica, se je veliko delavcev že dogovorilo za zaposlitev drugje, in kot pravi Muhičeva, sploh ne bodo prišli na zavod. S podatkom, kje se bodo zaposlili, ne razpolaga, se pa bodo gotovo, kot pravi, tudi v Adrii Mobil, ki išče delavce, pa v TPV in tudi pri številnih manjših podjetnikih. »Delodajalci, ki iščejo delavce, niso samo iz Dolenjske in Bele krajine, ampak tudi od drugod. Tudi sami kontaktirajo nas in tudi Revoz,« pravi in dodaja, da je potreb po delavcih veliko. Podjetja imajo že dlje časa oz. kot pravi so imela že vse lansko leto težave s kadri, saj na trgu dela, ne samo na Dolenjskem, ampak povsod po Sloveniji, ni primernega kadra. »Pri 13 poklicih, ki jih primanjkuje že nekaj let in jih je z uredbo določila vlada, pri zaposlovanju tujcev sploh ne preverjamo trga dela,« pravi. Gre za poklice: varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, orodjarji, elektroinštalaterji, tesarji, kuharji, elektromehaniki, zidarji, monterji in serviserji raznih naprav, livarji, strugarji, mesarji in bolničarji.

Čeprav niso v naboru poklicev, pri katerih izdajo soglasje za delovno dovoljenje tujcem, ne da bi preverili, ali pri nas obstaja kakšen iskalec zaposlitve, ker jih ni, kot pravi, pa je veliko potreb tudi po proizvodnih delavcih, natakarjih in po trgovcih. »V zdravstvu primanjkuje negovalcev, medicinskih sester, višjih medicinskih sester pa tudi zdravnikov. Tudi v tehničnih poklicih, v vseh strojnih in elektropoklicih, je pomanjkanje,« pravi.

ZANIMANJE SE NE POVEČUJE

»Povišanja zanimanja za deficitarne poklice kljub štipendijam za zdaj ni zaznati,« pa pravi o nič kaj obetavni prihodnosti za deficitarne poklice direktor Šolskega centra Novo mesto Matej Forjan. Na štiriletnih programih, kot pravi, nimajo težav, na triletnih programih zidar, tesar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar, polagalec keramičnih ploščic ter v strojništvu pomočnik v tehnoloških procesih, inštalater strojnih inštalacij, mehanik in orodjar pa so vpisi slabši. »Na triletnih programih imamo polno zasedene oddelke mizarja, računalnikarja, elektrikarja, mehatronika operaterja in avtoserviserja, preostali triletni programi pa so slabše zastopani,« pravi. Razmeroma slab vpis v omenjene programe imajo že nekaj let. »Ni zaznati povečanja pa tudi padanja ne,« pravi in dodaja, da imajo tako na primer že nekaj let od 2 do 3 zidarje. Je pa v zadnjih dneh letih, kot pravi, zelo upadel vpis v program bolničar negovalec. »Tu se gotovo pozna korona in tudi verjetno razvrednotenost dela teh ljudi, ki je slabo plačano. Na letni ravni se jih vpiše okoli 8 do 10,« pravi. Sodeč po letošnjih informativnih dnevih, pa se je, kot pravi, povečalo zanimanje za inštalaterja strojnih inštalacij. Za druge deficitarne poklice pa povečanega zanimanja niso zaznali.

