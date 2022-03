Nalet na Topliški in precej ognja

10.3.2022 | 07:00

Sinoči v Dobravici ob dimniškem požaru (foto: PGD Šentjernej)

Travniški požar v Dolenji vasi (foto: PGD Ribnica)

Sinoči ob 19.57 je na Topliški cesti v Novem mestu prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pa so eno osebo oskrbeli na kraju.

Dimniški in travniški požari

Minulo noč ob 0.13 so v naselju Dobravica, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so nadzorovali zgorevanje, očistili dimnik in pregledali okolico s termo kamero.

Včeraj ob 18.10 sta pri naselju Hudo, občina Novo mesto, gorela grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 11.52 sta v Kočevju ob železnici goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 13.10 je v naselju Dolenja vas, občina Ribnica, gorela suha trava. Požar na površini okoli dveh hektarjev so pogasili gasilci PGD Ribnica in Dolenja vas.

Ob 14.34 sta v bližini Novomeške ceste v Kočevju goreli suha trava in podrast. Požar na površini osmih hektarjev so pogasili gasilci PGD Kočevje. Na prošnjo lastnika so gasilci izvedli še nadzorovan požig suhe trave in podrasti v okolici na površini dveh hektarjev.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH PRI DRAGATUŠU, na izvodu BREZNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1 1955;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NAD MLINI, izvod 6. PARTIZANSKA CESTA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 2. STRAŽA - OMARICA NA KZ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. LOKA, na izvodu KURJA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH;

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GOR. VRH - GRČEVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje – Osojnik levo ob cesti med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Pišece 2, nizkonapetostno omrežje – smer šola med 11. In 13. uro.

