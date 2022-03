Razglasili najboljše slovenske triatlonce za 2021

10.3.2022 | 07:30

Monika Bartol (foto: arhiv; World Triathlon)

Ljubljana - Triatlonska zveza Slovenije je na včerajšnji novinarski konferenci pred novo sezono podelila nagrade najboljšim slovenskim triatloncem in triatlonkam. Priznanja so podelili v olimpijskih disciplinah v kategorijah mlajših članic in članov, mladink in mladincev ter v kategoriji neolimpijskih športov in Age group oziroma veteranski kategoriji.

Drugo leto zaporedoma je v kategoriji mlajših članov triatlonec leta postal Klemen Bojanc, državni prvak v standardnem in sprint triatlonu. "To je bila sezona iz katere sem se veliko naučil iz svojih pomanjkljivosti. Cilji za letošnjo sezono so preprosti, da izboljšam plavanje, ki je bil lani moja največja težava," je povedal član triatlonskega kluba 3Life.

Pri mlajših članicah je nagrado osvojila Tjaša Vrtačič, ki je lani v Vlasini postala balkanska prvakinja. "Lepo je nagrado dobiti pozimi, ko motivacija niha in je to spomin na dobro delo in dodaten zagon za naprej," je dejala štirikratna dobitnica te nagrade in dodala, da letos cilja na evropsko in svetovno prvenstvo v kategoriji mlajših članic.

V mladinskih selekcijah sta triatlonka in triatlonec leta postala Lara Mihevc, najvišje uvrščena Slovenka na mladinskem evropskem prvenstvu v Kitzbühlu in na evropskem festivalu mladih v Alanyi, in Ul Denša, lani najvišje uvrščeni Slovenec na evropski mladinski lestvici, državni prvak in finalist evropskega festivala mladih v Alanyi.

Najboljša tekmovalka v neolimpijskih disciplinah je Monika Bartol (TK Inles Riko Ribnica). V lanski sezoni je postala mladinska svetovna prvakinja in evropska podprvakinja v duatlonu. Zaradi teh medalj je Bartolova prejela tudi nagrado za izjemne dosežke s strani Triatlonske zveze Slovenije. V moški konkurenci je triatlonec leta 2021 postal Domen Dornik, ki pa je lani po 16. mestu na evropskem prvenstvu v akvatlonu zaključil svojo športno pot.

V veteranski kategoriji je najboljša športnica leta postala Nataša Nakrst, ki je dosegla 1. mesto na evropskem prvenstvu v srednjem triatlonu. "Sem presenečena, ker nisem vedela, da se tudi nam podeljujejo nagrade. Pri pri mojih letih je najbolj prijetno tekmovati, saj gre dejansko samo za užitek in druženje s prijatelji in ne trpljenje. V letošnji sezoni je tekmovalni cilj svetovno prvenstvo, glavni cilj pa je, da ostanem zdrava in se še naprej ukvarjam s tem športom," je dejala članica ljubljanskega kluba. V moški kategoriji je nagrado osvojil Janko Železnikar za doseženo 1. mesto na svetovnem prvenstvu v zimskem triatlonu.

O ciljih za novo sezono je spregovoril glavni trener slovenske reprezentance Klemen Laurenčak. "Čaka nas več projektov po starostnih skupinah. Z mlajšimi mladinci se bomo udeležili evropskega mladinskega olimpijskega festivala in evropskega prvenstva za mlajše mladince, z mladinci se bomo udeležili evropskega in svetovnega prvenstva, mlajše člane pa čaka dolga sezona z evropskim prvenstvom v maju in svetovnim prvenstvom v novembru," je povedal Laurenčak.

Poleg tega je Slovenija med tremi državami, ki so nominirane za nagrado za najhitrejši razvoj triatlona na evropskih tleh. Zmagovalec bo znan v soboto, 12. marca na Predsedniški konferenci evropskega triatlona v španski La Nucii. Konference se bosta udeležila predsednik Programsko-strokovnega sveta TZS Mitja Mori in predsednik TZS Dušan Olaj. "Skozi prizmo vseh indikatorjev smo bili s strani evropske triatlonske zveze opaženi kot nadpovprečno angažirana zveza. Po številu nastopov med mladinci na ETU Junior pokalih smo celo konkurirali največjim v Evropi," je dejal Mori.

STA; M. K.