Z zmago Krke v Podčetrtku se je začelo 2. kolo lige za prvaka

10.3.2022 | 09:00

Foto: KK Podčetrtek

Podčetrtek - Športna dvorana Podčetrtek je bila v sredo zvečer prizorišče začetka 2. kola Lige za prvaka, domača zasedba je gostila igralce Krke. Po zanimivem poteku srečanja so Dolenjci uveljavili svojo kvaliteto in osvojili svojo prvo zmago v drugem delu tekmovanja Lige Nova KBM. Ostale tekme 2. kola bodo odigrane 11., 12. in 14. marca.

* Športna dvorana Podčetrtek, gledalcev 100, sodniki: Vučković, Grbić, Mohorič.

* Terme Olimia: Strnad 11 (3:3), Williams 17 (3:4), Čebular 7, Atanacković 24 (1:1), Vasilić 2, Muratović 12 (4:5), Cerkovnik 2.

* Krka: Stergar 23 (2:2), Stipčević 14 (1:1), Kosi 4, L. Lapornik 15 (2:3), Thomas 16 (5:6), Škedelj 7, M. Lapornik 2, Macura 9.

* Prosti meti: Terme Olimia 11:13, Krka 10:12.

* Met za tri točke: Terme Olimia 10:26 (Atanacković 5, Strnad 2, Williams 2, Čebular), Krka 12:28 (Stergar 3, Stipčević 3, L. Lapornik 3, Thomas, Škedelj, Macura).

* Osebne napake: Terme Olimia 16, Krka 20.

* Pet osebnih: /.

V Podčetrtku sta se srečali ekipi, ki sta uvodna boja v ligi za prvaka izgubili. Tokrat pa so favorizirani Novomeščani vpisali prvi par točk v tem delu prvenstva, potem ko so v drugem polčasu strli odpor domačinov.

Ekipi sta bili v prvem polčasu bolj ali manj poravnani, oboji so si nekajkrat priigrali rahlo prednost, so pa domači v drugi polčas nesli štiri točke prednosti.

So pa Novomeščani v tretji četrtini poskrbeli za nov preobrat, štiri minute pred koncem tega dela igre so po košu Macure povedli za 13 točk (56:43). V zadnji del sta ekipi vstopili z desetimi točkami razlike, so pa Novomeščani tekmece tudi v zadnjih desetih minutah držali na varni razdalji do sredine četrtine, ko so se gostitelji približali na pet točk. Toda to je bilo tudi vse, kar jim je Krka dovolila, saj je kmalu spet prišla do dvoštevilčne prednosti in posledično zmage.

Pri domačih je s 24 točkami (pet trojk) prednjačil Simo Atanacković, pri gostih pa s 23 Leon Stergar.

Izjava po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem za zasluženo zmago. Začeli smo odlično, še posebej v obrambi. Potem smo imeli nekaj odprtih situacij v napadu, ki pa jih nismo realizirali. To se je preneslo tudi na našo obrambo, ki smo jo v drugi četrtini slabo odigrali. Drugi polčas smo začeli tako, kot je treba. Stopnjevali smo intenzivnost in zbranost, steklo nam je v napadu in na koncu smo več kot zasluženo zmagali. Čestitke tudi ekipi Podčetrtka, ki je odigrala dobro tekmo. Po mojem mnenju nam je Simo Atanacković ponovno dal preveč točk, ampak, kot sem že v najavi dejal, proti nam vedno odigra odlično.«

* Liga za prvaka, 2. krog:

- sreda, 9. marec:

Terme Olimia - Krka 75:90 (21:21, 38:34, 53:63)

- petek, 11. marec:

18.00 Nutrispoint Ilirija - Helios Suns

- ponedeljek, 14. marec:

18.00 Cedevtia Olimpija - GGD šenčur

- lestvica:

1. Krka 2 1 1 159:152 3

2. Helios Suns 1 1 0 95:79 2

3. Cedevita Olimpija 1 1 0 82:70 2

4. GGD Šenčur 1 1 0 77:69 2

5. Terme Olimia 2 0 2 154:185 2

6. Nutrispoint Ilirija 1 0 1 70:82 1

* Liga za obstanek, 1. krog:

- sobota, 12. marec:

19.00 Šentjur - Zlatorog

19.00 Rogaška - ECE Triglav

* Lestvica:

1. Rogaška 19 10 9 1508:1512 29

2. Šentjur 19 6 13 1576:1640 25

3. Hopsi Polzela 19 6 13 1576:1678 25

4. Zlatorog Laško 19 3 16 1381:1633 22

5. ECE Triglav 18 2 16 1294:1526 20

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanovič Dalibor Damjanovič