FOTO: V Žužemberku odprli prenovljeno zdravstveno postajo

10.3.2022 | 11:30

Foto: M. Žnidaršič

Žužemberk - V Žužemberku so včeraj odprli prenovljene prostore tamkajšnje zdravstvene postaje, v kateri so poleg koncesionarskih tudi ambulante Zdravstvenega doma Novo mesto. Prenova je stala približno 65.000 evrov. Žužemberškega občina je zanjo odštela 60.000 evrov in preostanek novomeški zdravstveni dom, je povedal žužemberški župan Jože Papež.

Naložba je obsegala povezavo in preureditev prostorov oz. ambulant družinske medicine, zamenjavo lesenega tlaka, menjavo stavbnega in drugega pohištva, grelnih teles in ureditev razsvetljave ter sanitarij.

V zdravstveni postaji delujeta dve ambulanti družinske medicine in dve zobni ambulanti. Zaposlenih je 14 ljudi. Dva zdravnika družinske medicine s polnim delovnim časom in še tretji s polovičnim. Potem še zobozdravnik, tri patronažne sestre in drugo osebje, je še povedal Papež.

Iščejo zobozdravnika

Ena zobozdravstvena ambulanta je sicer od nedavnega prazna. Novomeški zdravstveni dom bo za zdaj zanjo zagotovil nadomestnega zobozdravnika, hkrati pa zanjo okrepljeno iščejo novega, je dodala njegova direktorica zdravstvenega doma Alenka Simonič.

Zdravstveni dom Novo mesto je sicer za žužemberško zdravstveno postajo od leta 2005 namenil skupaj nekaj več kot 370.000 evrov. Šlo je v glavnem za nabavo sodobne medicinske opreme, pri zadnji naložbi pa so lani sodelovali s približno 5000 evri. Pri tej je šlo predvsem za nabavo različne opreme, je še dejala Simoničeva.

Bo kandidiral?

Papež je ob robu odprtja povedal, da se glede kandidature za drugi županski mandat še ni odločil. Za prvega se je sicer potegoval kot kandidat NSi.

STA; M. K.

