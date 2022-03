Vlada podprla naložbo TPV Automotive; skoraj 5 milijonov za tovarno v Brezini

10.3.2022 | 09:30

TPV Automotive - Brezina (foto: TOV Group)

Ljubljana/Novo mesto/Brežice - Vlada je včeraj v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila tudi investicijo druže TPV Automotive. Država ji bo namenila 4,96 milijona evrov podpore.

Razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji TPV Automotive iz Novega mesta v okviru projekta Tovarna prihodnosti TPV Brezina 2 načrtuje gradnjo novega proizvodnega objekta, nakup linije površinske zaščite, pralne linije, opreme orodjarne, opreme za proizvodnjo obnovljivih virov energije, skladiščne in logistične opreme, strojne IKT-opreme, nakup servo stiskalnice 2500T, nakup varilno sestavljalne linije ter nakup programske IKT-opreme in licenc.

Vrednost investicije je 31 milijonov evrov brez DDV, družba pa bo prejela do skupno 4,96 milijona evrov subvencije, in sicer v letu 2022 do 1,13 milijona evrov, v letu 2023 do 2,55 milijona evrov in v letu 2024 do 1,29 milijona evrov.

Družba naj bi tako v času izvajanja investicije kot tudi v obdobju ohranjanja investicije zagotovila ohranitev 750,67 obstoječega zaposlenega, od tega najmanj 201,67 visokokvalificiranega, pri čemer naj bi najkasneje do 30. junija 2025 imel najmanj 982,05 zaposlenega, tj. 932,08 zaposlenega in 50 novih zaposlenih v okviru investicije TPV Brezina.

Zaključen investicije je predviden do 30. junija 2025.

