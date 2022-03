Na Topliški trčila s poltretjim promilom alkohola v krvi; spet družinsko nasilje v okolici Sevnice

10.3.2022 | 10:25

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Policisti PP Novo mesto so bili sinoči nekaj pred 19.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Topliški cesti v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 32-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, ki ga je pred njo vozil 55-letni voznik. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so povzročiteljici nesreče odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imela 1,16 miligrama alkohola.

Zoper osumljenko bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Nasilnežu prepovedali približevanje žrtvam

Policisti PP Sevnica so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Sevnice. Ugotovili so, da 34-letni nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtev naj bi pretepal in žalil tudi ob prisotnosti treh mladoletnih otrok. Nasilnežu so prepovedali približevanje žrtvam zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njihovo življenje, osebno varnost in svobodo. Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Vlom

V naselju Boršt na območju PP Metlika je nekdo vlomil v gospodarski objekt. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

M. K.