Koronavirus še vedno aktiven. Število okužb narašča, rahlo, pa vendar ...

10.3.2022 | 12:30

Foto: Bobo

V sredo so v Sloveniji ob 1865 PCR-testih in 11.943 hitrih antigenskih testih potrdili 2305 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je v državi 24.694 primerov aktivnih okužb, kar je 38 manj kot dan prej, je pa nekoliko naraslo število potrjenih primerov. Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 175 bolnikov, na intenzivnih 74.

Na navadnih oddelkih je zaradi covida-19 hospitaliziranih 12 bolnikov manj kot dan prej, število hospitaliziranih zaradi covida-19 na intenzivnih oddelkih pa je manjše za dva, kažejo podatki vlade.

Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 421, kar je 14 manj kot dan prej. Na navadnih oddelkih je 162 bolnikov s covidom-19, na intenzivnih pa 10.

Po podatkih vlade je v sredo umrlo šest bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo.

V sredo je glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) število potrjenih okužb v primerjavi z dnevom prej naraslo za 123, v primerjavi z minulo sredo pa jih je bilo 482 več.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1857, kar je 66 več kot dan prej. Za tri pa je padlo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, ki zdaj znaša 1168.

Po podatkih vlade je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.119 ljudi, kar predstavlja 60 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.219.138 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva.

Med starejšimi od 18 let je s prvim odmerkom cepljenih 70 odstotkov prebivalstva, z vsemi odmerki pa 68 odstotkov. S prvim odmerkom je cepljenih 80 odstotkov starejših od 50 let, z vsemi pa 79 odstotkov.

Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih prejelo 631.413 ljudi.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 341 (včeraj 358) covidnih bolnikov, od katerih jih je 85 (včeraj 87) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Tudi po podatkih sledilnika je šest bolnikov umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 28 covidnih bolnikov, včeraj 32, 15 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo 17 covidnih bolnikov, včeraj 18, pet jih je z vodilno diagnozo covida.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 38, Šentjernej 15, Ribnica in Črnomelj 14, Trebnje in Metlika 11, Kočevje 9, Mokronog Trebelno 7, Škocjan, Šmarješke Toplice in Straža 6, Šentrupert in Dolenjske Toplice 5, Mirna 4, Mirna Peč in Loški Potok 3

Posavje - Sevnica 24, Krško 22, Brežice 20, Kostanjevica na Krki 4

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Cepite se Preglej samo prijavljene komentatorje