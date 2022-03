Gospodarstvo in vojna v Ukrajini: Z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje

10.3.2022 | 13:50

Ukrajina in Rusija sta za Akrapoviča pomembna prodajna trga, a ne največja. (foto: arhiv; Akrapovič)

Zaradi vojne v Ukrajini bodo prizadeta skoraj vsa podjetja, nekatera bolj, druga manj, nekatera neposredno, druga posredno

Vojna v Ukrajini in sankcije zoper Rusko federacijo vplivajo tudi na slovenska podjetja. Poleg tistih, ki poslujejo z Ukrajino in Rusijo in so zaradi vojne neposredno prizadeti, so nekatera podjetja že sedaj prizadeta posredno, veliko pa jih še utegne biti, ker bi se lahko močno podražili energenti. Vsi pa zaradi bojazni, da bi utegnila dobiti še širše razsežnosti, vojno med Ukrajino in Rusijo opazujejo z veliko zaskrbljenostjo.

»Srčno upamo, da čim prej pride do mirne rešitve,« pravijo v Akrapovič, d. d., iz Ivančne Gorice. »Ukrajina in Rusija sta za nas pomembna prodajna trga, ne spadata pa med največje, zato smo lahko padec prometa s tega območja zapolnili z velikim povpraševanjem drugih regij. Ves čas smo v navezi tudi s svojimi dobavitelji, predvsem zaradi vplivov na oskrbo s surovinami, ki večinoma prihajajo iz drugih držav,« še pravijo.

NEVARNOST, DA VSTOPIJO KITAJCI

V Keku se bojijo izgube trga. (foto: arhiv DL)

»V Ukrajini nimamo kupcev, poslujemo pa na ruskem in beloruskem trgu. Skupaj nam to predstavlja okoli 10 odstotkov prometa, za katerega pa še vedno upamo, da ga bomo izvedli – mogoče nekoliko kasneje. Zagotovo pa bo na kasnejšo izvedbo vplivala gospodarska situacija v Rusiji in omejitve, ki bodo ostale v veljavi,« pravi Tone Konda, direktor Keko Oprema, d. o. o., iz Žužemberka. »Skrbi nas oskrba naših kupcev z rezervnimi deli, obstaja pa velika verjetnost, da na naše področje vstopijo Kitajci in da dolgoročno izgubimo velik del tržišča,« še pravi.

Tanin, d. d., iz Sevnice ima z Rusijo, Belorusijo in Ukrajino dva milijona evrov letnega prometa, kar predstavlja okoli osem odstotkov njihovega izvoza. »Nič ne moremo narediti. Če transporta ni, če ni plačila, se blago ustavi. Tovornjaki čakajo na meji in ne morejo čez. Skratka: kaos!« pravi direktor Ivan Mirt.

BOJAZEN, DA BO DOLGO TRAJALO

Foto: Shutterstock

Tudi kemična tovarna Melamin Kočevje, d. d., izvaža v Rusko federacijo in Ukrajino, delež njihovega izvoza v ti državi pa znaša dva odstotka. Kot pravi direktor Srečko Štefanič, se bodo izpad trudili nadoknaditi, gre pa to na daljši rok, predvidevajo, da bodo sankcije trajale vsaj od tri do pet let ter da je zato na te trge težko računati.

V podjetju Narayan, d. o. o., iz Velike vasi pri Krškem iz Ukrajine uvažajo predvsem lan. »Že okoli novega leta je bilo težko dobiti voznika, ki bi šel v Ukrajino. Za kakšen teden ali dva smo dobavo lahko prestavili, ko smo videli, da se razmere zaostrujejo, pa smo takoj začeli iskati alternative,« pravijo. Ob izbruhu vojne so tako že imeli nove dobavitelje in proizvodnja pri njih teče nemoteno. »Kar se dogaja, ni lepo, a kar se nas tiče, ljudem moramo dati plače in delati naprej. Kupcem moramo dobavljati, sicer bodo poiskali nove vire na trgu,« še pravijo.

Mojca Leskovšek Svete