Participativni proračun MO Krško v prihodnjem letu v višini 210.000 evrov

10.3.2022 | 17:50

Direktorica občinske uprave Mestne občine Krško Melita Čopar in predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Mestne občine Krško za leto 2023 Anton Petrovič (foto: STA)

Krško - V Mestni občini Krško, ki je pred tremi leti uvedla možnost sodelovanja občanov pri izbiri projektov t. i. participativnega proračuna, bodo zanj prihodnje leto namenili 210.000 evrov oz. enako vsoto, kot so jo za letos. Na vsakem od skupaj sedmih določenih občinskih območjih bodo občani lahko predlagali za do skupaj 30.000 evrov naložb.

Direktorica krške občinske uprave Melita Čopar je ob odsotnosti župana Mirana Stanka na današnji novinarski konferenci povedala, da je participativni proračun sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri določanju o njegovi porabi sodelujejo občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju življenja v občini.

Vsak občan lahko občini predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, katere bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali, je dodala.

Po podatkih krške občinske uprave gre sicer za sedem območij, ki jih sestavljajo krajevne skupnosti Brestanica in Rožno-Presladol, Dolenja vas, Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna in Zdole, Gora, Raka in Veliki Trn, Koprivnica in Senovo, Krško, Podbočje in Veliki Podlog ter Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje.

Po besedah Čoparjeve bodo občani projektne predloge med 15. marcem in 15. aprilom lahko oddali na obrazcu, ki ga bodo dobili na občinski spletni strani ali v občinski sprejemni pisarni. Posamezni predlagatelj, ki mora biti star najmanj 15 let, bo lahko predlagal največ dva projektna predloga. Če bo šlo za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ pri dveh.

Vse predloge bo skladno z merili do maja letos pregledala občinska uprava in jih pristojni komisiji posredovala v dokončno presojo in potrditev. Ta bo nato pripravila sezname izvedljivih projektov. Glasovanje o prednostni izvedbi bo med 6. in 13. junijem možno na spletni strani Občine Krško in v občinski sprejemni pisarni, je navedla direktorica.

O izglasovanih projektih in njihovi uvrstitvi v proračun prihodnjega bodo na koncu odločali občinski svetniki. Sicer pa so v participativni proračun tekočega leta na predlog občanov lani uvrstili 26 projektov (seznam v priponki spodaj pod tekstom).

Predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Mestne občine Krško Anton Petrovič pa je med drugim navedel, da mora predlagana naložba prispevati k uresničevanju javnega interesa in izboljšanju bivanja. Izvedljiva mora biti v okviru navedenega zneska in skladna z nalogami občine.

Opozoril je še, da naj bodo predlagatelji v zdajšnjem obdobju dražitev blaga in storitev pozorni, da cena posameznega projekta skupaj z davkom ne bo presegla mejnih 10.000 evrov.

M. K.

Zvočni zapisi Direktorica krške občinske uprave Melita Čopar o participativnem proračunu Mestne občine Krško za prihodnje leto Direktorica krške občinske uprave Melita Čopar o participativnem proračunu Mestne občine Krško za prihodnje leto