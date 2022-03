FOTO: Zagorelo v mizarski delavnici - na srečo so gasilci sosedje

10.3.2022 | 18:30

Obe fotografiji: PGD Ivančna Gorica

Danes dopoldne malo pred deseto je v naselju Malo Hudo, občina Ivančna Gorica, zagorelo v peči mizarske delavnice. Gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična so pogasili požar, odstranili izgorele predmete ter prezračili prostore. Uničen je lesen strop in nekaj mizarske opreme.

V nesreči je bilo malo sreče - mizarska delavnica se namreč nahaja v neposredni bližini gasilcev ...

Gorelo tudi v naravi

Ob 13.31 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast na površini okoli enega hektarja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili.

Ob 17.03 je gorelo na Poganškem vrhu v Novem mestu, in sicer suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so omejili in pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

M. K.