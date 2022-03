Gasilci nenehno na terenu

11.3.2022 | 07:00

Tudi novomeški in šmihelski gasilci vsakodnevno gasijo travniške požare. (foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 18.40 so v bližini naselja Hudo, občina Novo mesto, goreli trava, grmičevje in podrast na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Ob 20.16 je na Poganškem vrhu (tako kot že popoldne) v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 20.51 je gorelo pri naselju Vejar, občina Trebnje - podrast, suha trava in grmičevje. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so omejili in pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Tudi na kočevsko-ribniškem

Ob 10.27 sta v Kočevju med Zdravstvenim domom in pokopališčem goreli trava in podrast na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 12.04 sta na Trati, občina Kočevje, goreli trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 16.37 je ob Črnomaljski cesti v Kočevju gorela trava na površini okoli 300 kvadratnih metrov.. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 18.15 je v naselju Rakitnica, občina Ribnica, gorela trava na površini okoli 400 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Rakitnica so požar pogasili.

Ob 20.46 so v naselju Trata, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje na dveh lokacijah pri podjetju Liko in za trgovskim centrom pogasili požar suhe trave na skupni površini 2.300 kvadratnih metrov.

Ob 21.57 je ob Cesti na Trato v Kočevju gorela suha trava na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH PRI DRAGATUŠU na izvodu BREZNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA 1;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 1.TRŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Podlog 2, nizkonapetostno omrežje – Rešetar, Proti Gržeči vasi danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Orle pa med 9:00 in 11:00 uro.

