Novo mesto bo prvič gostilo dvoransko atletsko prvenstvo za veterane

11.3.2022 | 10:00

Na včerajšnji novinarski konferenci so predstavili 6. balkansko atletsko prvenstvo za veterane v dvorani (BAMACI)

Mišo Matijevič

Aleš Tomič

Matjaž Kuzma

Aleš Makovac

Novo mesto - Novo mesto bo jutri in v nedeljo v Olimpijskem centru v Češči vasi prvič gostilo dvoransko balkansko atletsko prvenstvo za veterane (BAMACI). Prijavljenih je več kot 350 tekmovalcev iz 18 držav, nastopil naj bi tudi 92-letni Grk Konstantinos Chatziemmanouil, ki bo tekmoval v petih disciplinah: 60, 200, 400 in 800 m ter v skoku v daljino.

Kot je bilo slišati na včerajšnji novinarski konferenci, bo izvedba 6. balkanskega atletskega dvoranskega prvenstva za veterane velik izziv za organizatorje, obenem pa tudi velika priložnost za promocijo dolenjske prestolnice. »Že leta 2020 sem bil v Beogradu in spremljal izvedbo takšnega tekmovanja. Navdušil sem se, da bi kaj takega organizirali tudi v Novem mestu. Dolgo časa smo negovali to željo in jo izrazili tudi pri atletih novomeškega kluba. Želim, da obiskovalci v čim večjem številu napolnijo tribuno Olimpijskega centa,« pravi direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac. Omenjeni zavod prvenstvo organizira ob podpori Mestne občine Novo mesto, Združenja atletskih veteranov Slovenije, Atletske zveze Slovenija in novomeškega atletskega kluba Krka.

Tudi drugače je dvorana v Češči vasi čez leto zelo zasedena. »Športniki prihajajo iz različnih držav in se pripravljajo za evropska in svetovna prvenstva. Vsi se radi vračajo nazaj. Novo mesto, ker je takšen pretok tujih športnikov, postaja križišče Evrope in mi smo na to ponosni,« še dodaja Makovac.

Pri organizaciji dogodka bo polega zaposlenih v Zavodu Novo mesto sodelovalo okoli 150 posameznikov. Matjaž Kuzma, koordinator za šport pri Zavodu Novo mesto, je povedal, da so pred začetkom pozitivno nervozni in komaj čakajo, da se vse skupaj začne. »Vsi skupaj dihamo za ta edinstven dogodek, ki se bo zgodil prvič v Novem mestu.«

Slovenske barve bo v teku na 800 in 1500 m zastopal tudi nekdanji atlet Aleš Tomič. Kot je povedal, se veseli druženja z ostalimi tekmovalci, na tekmovanju pa bo lahko preveril svoje sposobnosti. »Nima velikih pričakovanj, čeprav sem po naravi zelo tekmovalen. Grem na prvo mesto, ampak bomo videli kaj bo. Veselim se, da bom znova obul šprintarice in kot pravimo v atletskem žargonu, da bom znova zavohal atletski stadion s tartanom. Tekmovati v prekrasnem objektu, kot je v ta v Češči vasi, je še toliko lepše. Pred leti, ko sem aktivno treniral, smo imeli državna dvoranska prvenstva v Avstriji,« je dejal 44-letni Šentjernejčan.

Slavnostno odprtje prvenstva bo jutri ob 14.30 uri. Slavnostna govornika bosta župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik Združenja atletskih veteranov Slovenije Damjan Gril.

Besedilo in fotografije: R. N.