Pijan nadlegoval družino, lotil se je tudi policistov in dva poškodoval

11.3.2022 | 13:00

Razboriteža v Črnomlju so morali vkleniti. (simbolna slika; Bobo)

Sinoči nekaj po 23. uri so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Črnomlja, kjer naj bi pijan moški nadlegoval družinske člane in jim grozil. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov. V policiste je metal različne predmete, jih fizično napadel in jim grozil. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Med intervencijo sta bila dva policista lažje poškodovana, oskrbeli so ju v zdravstvenem domu.

Pijan (četrtič) in brez vozniške

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem okoli 15.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Opel zafira. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj so ga že trikrat obravnavali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Tudi tokrat je vozil vinjen, v litru izdihanega zraka je imel 0,40 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

V Metliki je med 6. in 10. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

V minuli noči je v Gotni vasi v Novem mestu neznanec vlomil v prodajalno in ukradel denar in tobačne izdelke. Policisti so opravili ogled, vlomilca še iščejo.

V Družinski vasi na območju PP Novo mesto je v minuli noči nekdo skozi vrata terase vlomil v hišo in izmaknil mobilni telefon. Okoliščine policisti še preiskujejo.

M. K.