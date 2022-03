FOTO: Priznanja najboljšim športnikom občin Trebnje in Mirna

11.3.2022 | 14:00

Jure Višček in Petra Kramar

Mirna - Pod okriljem Športne zveze občin Trebnje in Mirna so sinoči v kulturnem domu na Mirni razglasili najboljše športnike preteklega leta. Športnika leta sta postala rokometaš Miha Zarabec in rokometašica Petra Kramar, priznanje za športni kolektiv leta 2021 pa je prejel Rokometni klub Trimo Trebnje.

Trebanjski rokometaši so v lanski sezoni osvojili zgodovinsko drugo mesto v državnem prvenstvu in tudi to sezono jim kaže odlično. »Po sedemnajstih odigranih kolih smo poleg Celjanov še edini neporaženi in seveda so ambicije po prvem naslovu državnega prvaka. Z uspehom članske ekipe raste tudi zanimanje za rokomet med mladimi. Upamo, da bomo v naši rokometni šoli vzgojili še kakšnega Miho Zarabca ali Staša Skubeta, ki igrata v najmočnejših evropskih klubih,« je povedal podpredsednik kluba Jure Višček, ki je prevzel nagrado.

Tako kot lani je športnik leta postal Miha Zarabec, ki je svojo rokometno pot začel v Trebnjem, nadaljeval v Mariboru in Celju, od tam pa je odšel v Kiel. Lani je z ekipo osvojil naslov nemškega državnega in pokalnega prvaka. Na prireditvi ga zaradi klubskih obveznosti ni bilo.

Športnica leta Petra Kramar je članica ženskega novomeškega rokometnega kluba Krka. Zadnji dve sezoni je kapetanka članske ekipe, ki se redno uvršča med najboljše tri v državi. Lani je prvič oblekla dres državne reprezentance in nastopila tudi na svetovnem prvenstvu, kjer se je izkazala v obrambi in tudi v napadu. Kot je povedala, je v mlajših letih nekaj časa trenirala smučarske skoke. »Štiri leta sem bila stara, ko sem se podala na smuči. Nato sem nadaljevala z badmintonom na Mirni, na koncu pristala v rokometni ekipi,« je dejala Kramarjeva, ki prihaja iz Zabrdja. Pred nekaj tedni je bila razglašena tudi za športnico preteklega leta Mestne občine Novo mesto. »Že v Novem mestu je bilo presenečenje, danes je še večji šok. Tega res nisem pričakovala. Zelo sem vesela tega priznanja,« je še dodala.

Podelili so še vrsto drugih nagrad. Športnica leta po izboru navijačev je postala Darja Darinka Mlakar iz ŠRD Čatež, ki je prejela tudi posebno priznanje za izjemne športne dosežke v letu 2021. Prejel ga je tudi Klemen Dremelj, plesalec plesnega kluba Zebra, ki je edini plesni klub, ki se ukvarja s športnim paraplesom. S soplesalko Laro Nedeljković, ki je na vozičku, plešeta latinskoameriške in standardne plese, od lani pa še prosti slog.

Jubilejno priznanje za 30 let delovanja je prejel Badmintonski klub Mirna, ob 50-letnici kluba pa so počastili tudi Kegljaški klub Trebnje.

Plaketo za delo v športu sta prejela Franc Progar in Boško Vujasin. Progar se je v Strelsko društvo Trebnje vključil leta 1974. Nizal je uspehe doma in v tujini, po končani tekmovalni karieri pa je ostal aktiven športni delavec – kot trener je pionirje, mladince in kadete učil, spodbujal, motiviral in jih vodil do uspehov. Vujasin pa je že od mladih let navdušen nogometaš. Po selitvi na Mirno se je vključil v Nogometni klub Mirna. Med letoma 1980 in 1997 je bil nogometni sodnik, do leta 2015 pa inštruktor in kontrolor sojenja.

Športni znak občin Trebnje in Mirna so podelili Badmintonskemu klubu Mirna, prejeli pa so ga tudi nekateri člani kluba, in sicer: Nika Arih, Jerca Bajuk in Nik Zupančič. Priznanje za mlado športno ekipo je šlo v roke atletski ekipi dečkov Osnovne šole Trebnje, za mlado športnico leta so razglasili 9-letno Lino Sarhatlić iz Teniškega kluba Krka Otočec, za mladega športnika leta pa 14-letnega motokrosista Žana Ovna, člana AMD Šentvid pri Stični.

Besedilo in fotografije: R. N.

