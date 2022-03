FOTO: Zjutraj trčila vlak in osebni avto; poškodovan voznik v bolnišnici

11.3.2022 | 11:20

Foto: PGD Trebnje

Štefan - Zjutraj ob 7.33 sta na železniškem prehodu Štefan pri Trebnjem trčila vlak in osebno vozilo. Avto je po trčenju odbilo ob železniško progo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, z absorbentom nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine in odmaknili vozilo.

V nesreči poškodovanega voznika osebnega vozila pa so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Trebnje in nato prepeljali na nadaljnjo zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.