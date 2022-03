FOTO: Travniških požarov več ne štejemo; na Otočcu spet avto v Krki; nesreča v gozdu

11.3.2022 | 18:30

Takšni prizori so že nekakšna stalnica na Otočcu. Fotografija je arhivska, iz letošnjega januarja.

To pa so fotografije današnjega travniškega požara v naselju Podgorica. (foto: PGD Sevnica)

Danes ob 12.54 je pred gradom Otočec voznik z osebnim vozilom zapeljal v reko Krko. Še pred prihodom gasilcev so očividci pomagali dvema osebama iz avta na brežino. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto dogodka, nudili prvo pomoč osebama do prihoda reševalcev, vozilo s tehničnim posegom dvignili iz vode na cesto in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli na kraju.

Gasilci in reševalci do onemoglega

Ob 10.17 so na Metliški cesti v Semiču gasilci PGD Semič s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili reševalcem vstop do onemogle osebe.

Delovna nesreča v gozdu

Ob 15.06 si je na Medvedjeku, občina Trebnje, pri delu v gozdu moški poškodoval nogo. Gasilci PGD Šentlovrenc so poškodovanega oskrbeli do prihoda reševalcev in pomagali pri prenosu, 300 metrov, do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 9.50 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel iz Krškega, od koder je v UKC Ljubljana prepeljal obolelo osebo.

Požari v naravi

Ob 11.32 je ob Grajski cesti na Otočcu, občina Novo mesto, v gozdu gorelo grmičevje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov.

Ob 9.54 je v naselju Šalka vas, občina Kočevje, ob jezeru gorela suha trava. Požar na površini okoli 30 hektarjev so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Ob 11.37 je ob Črnomeljski cesti v Kočevju gorela suha trava. Požar, ki je zajel tudi kup smrekovih vej in telegrafski drog, na površini okoli 3000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 12.50 je v Višnjah v občini Ivančna Gorica zagorela trava. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Ambrus in Zagradec na Dolenjskem.

Ob 12.15 sta v naselju Podgorica, občina Sevnica, goreli suha trava in podrast, požar pa se je še razširil na grmičevje in bližnji gozd. Požar na površini okoli hektarja so pogasili gasilci PGD Sevnica.

Ob 16.09 je gorelo tudi na območju naselja Mrtvice, občina Krško, ob reki Savi - suha trava in vejevje. Požar na površini okoli pol hektarja so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Brege.

M. K.