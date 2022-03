V Podbočju Sušica ne bo več poplavljala

12.3.2022 | 10:00

Roman Kramer in Ana Somrak (foto: MO Krško)

Krško/Podbočje - Podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak in direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer sta v Krškem te dni podpisala sporazum o skupni izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Podbočju v povodju Sušice. Naložbo so uvrstili v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, stala naj bi 1,2 milijona evrov, so sporočili s krške občine.

V Podbočju so namreč ob večjih poplavah ogrožene stanovanjske in gospodarske stavbe ter infrastruktura. Nekaj posegov v strugo Sušice so sicer v preteklosti že izvedli, cilj nove naložbe pa je zavarovanje tega območja pred t. i. stoletnimi vodami, so pojasnili.

To naj bi dosegli z ureditvijo razbremenilnega kanala visokih voda mimo naselja. Direkcija za vode bo skladno s podpisanim sporazumom med drugim pripravila oz. revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedla razpis za izvajalca del ter vodila izvedbo naložbe v celoti.

Mestna občina Krško pa se je zavezala, da bo izdelala vso potrebno tehnično in naložbeno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in do konca junija 2023 zagotovila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Postopek naročanja projektne dokumentacije so že sprožili.

Direktor direkcije za vode Kramer je sicer pred obiskom v Krškem, kot smo poročali, z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem v Velikih Brusnicah pod Gorjanci podpisal podoben sporazum o izvedbi naložbe za zmanjšanje poplavne ogroženosti v povodju Rateškega potoka oz. Brusnic.

Po besedah Kramerja je v načrtu za okrevanje in odpornost za okrepitev protipoplavne varnosti v vsej državi na voljo skupaj 310 milijonov evrov. S tem denarjem nameravajo izvesti skupaj približno 50 protipoplavnih ukrepov, na Dolenjskem in v Posavju še v Mestni občini Krško in v občinah Radeče, Brežice, Šmarješke Toplice ter Šentjernej.

STA; M. K.