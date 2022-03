Potrdili prostorske akte za novo stanovanjsko gradnjo v Bučni vasi

12.3.2022 | 11:30

Novo mesto (foto: R. K)

Zadnja seja svetnikov (foto: MO NM)

Novo mesto - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji dokončno potrdili predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - zahod oz. za tamkajšnjo novo stanovanjsko gradnjo. Sprejetje omenjenih prostorskih aktov bo omogočilo tudi ureditev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, so sporočili z novomeške občine.

Sicer pa so pri predlogu omenjenega načrta upoštevali pripombe in predloge občinskega odbora za okolje, prostor, komunalo in promet ter občinskega sveta.

Te so se nanašale predvsem na rešitve varnega in preglednega prometnega priključka na regionalno cesto, so pojasnili.

Občinski svet je sprejel tudi sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na državo, pri čemer gre za nadaljevanje procesa ustanavljanja javne univerze s sedežem v Novem mestu.

Enak postopek preoblikovanja in prenosa pravic ter obveznosti so sicer svetniki na prejšnji redni seji potrdili že za Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto.

Svetniki so potrdili tudi sklep o ugotovitvi javne koristi za izgradnjo poti, rekonstrukcijo in izgradnjo javne kanalizacije ter ureditev začasnih območij gradbišča ob Težki vodi, na podlagi katerega bo nadaljnje podana pravna podlaga za razlastitev, ustanovitev trajne služnosti v javno korist in ustanovitev pravice začasne uporabe.

Pri izlivu Težke vode je poleg brvi za pešce in kolesarje, ki bo povezovala širše zaledje Kandije s starim mestnim jedrom, predvidena tudi pot za pešce in kolesarje, ki bo potekala ob potoku Težka voda, z njeno izgradnjo pa se nadaljuje gradnja infrastrukture za urbano trajnostno mobilnost, ki je poleg trajnostnih ciljev tudi vpeta v novomeško naravno okolje.

Zaradi spremembe zakona o pravilih cestnega prometa in s tem uskladitvijo določil odloka z nadrejenimi zakonskimi predpisi so svetniki po krajšem postopku sprejeli spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. Na področju premoženjsko-pravnih zadev so soglašali s postopkom prodaje nepremičnine v Bršljinu, ukinili status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v Dolenji vasi, Brusnicah, Dobindolu, Gabrju in Bršljinu ter potrdili novo pooblastilo uradne osebe za odločanje v upravnem postopku na drugi stopnji.

M. K.