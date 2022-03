Smrtna nesreča: za voznika usoden trk v drevo

12.3.2022 | 18:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 16.12 je na cesti Kočevje–Ljubljana, malo pred naseljem Nove Ložine v občini Kočevje, vozilo trčilo v drevo. Voznik je ostal ukleščen v vozilu, poškodbam je žal podlegel. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom izvlekli preminulega voznika, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.

To je danes že tretja smrt na slovenskih cestah. Malo po polnoči je v hudi nesreči na štajerski avtocesti umrla ena oseba, malo pred 10.30 uro pa je v trčenju dveh tovornjakov in kombiniranega vozila umrla še druga.

Gori, gori ...

Sinoči ob 23.01 je pri naselju Kerinov grm, občina Krško, v naravi gorela odpadna električna oprema. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.Vse skupaj se je ponovilo čez pol ure in poklicni gasilci so šli spet na teren.

Ob 22.38 so v Nemški vasi, občina Ribnica, gasilci PGD Dolenja vas, Prigorica, Ribnica, in Nemška vas na treh lokacijah pogasili travniški požar skupne površine okoli 1000 kvadratnih metrov.

Ob 6.33 je v naselju Trata ob Rudniškem jezeru v Kočevju gorela suha travnata površina. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini 300 kvadratnih metrov.

Ob 11.08 je v naselju Laze nad Krko, občina Ivančna Gorica, občanu med požiganjem ogenj ušel izpod nadzora. Gasili so že domačini. Gasilci PGD Korinj in Zagradec so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 11.59 je v naselju Podlesje, občina Kočevje, zagorel pašnik na površini okoli 9 hektarjev. Ogenj se je širil naprej v gozd. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje, Kočevska reka Morava in Šalka vas.

Ob 9.30 so na sipinah ob rudniškem jezeru v Kočevju gasilci PGD Šalka vas pogasili 8 mravljišč in dve drevesi, v katerih je še tlelo po nedavnem požaru.

Ob 12.46 je v bližini naselja Žaloviče, občina Šmarješke Toplice, gorela suha trava s podrastjo. Gasilci PGD Šmarjeta so pogasili požar na površini okoli 1200 kvadratnih metrov.

Ob 13.30 sta v bližini naselja Vrhovo pri Žužemberku, občina Žužemberk, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Žužemberk in Križi so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

Ob 14.16 je bližini naselja Trnovec, občina Metlika, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Metlika in Lokvica so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 14.52 je bližini naselja Dolenja Stara vas, občina Šentjernej, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Šentjernej in Dolenja Stara vas so pogasili kup gorečega odpadnega vejevja.

Ob 15.29 so na Ljubljanski cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili požar trave in podrasti na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 15.31 so v naselju Čurile, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so pogasili požar, očistili dimnik, pregledali okolico s termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ob 15.47 je na Ljubljanski cesti v Kočevju, znotraj industrijskega objekta LIK, gorela trava. Požar, ki je zajel okoli 100 kvadratnih metrov trave, so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 16.26 sta v naselju Ogulin, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Vinica so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 17.18 je v naselju Hrastovica, občina Mokronog-Trebelno, ob cesti gorela suha trava. Gasilci PGD Mokronog so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

M. K.