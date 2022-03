Sojenje Borutu Turku: z nekdanjim dekletom imel burno razmerje

Novo mesto - Na Okrožnem sodišču v Novem mestu se je nadaljevala glavna obravnava v ponovljenem, že tretjem sojenju 34-letnemu Borutu Turku, ki ga obtožnica bremeni umora 27-letne partnerke Romane Muhič na Potoku, mamice dveh otrok. Pred petčlanskim senatom je najprej svoje izvedensko mnenje predstavil izvedenec sodne medicine zdravnik Tomaž Zupanc, nato pa sta pričali Turkovo nekdanje dekle ter družinska prijateljica Muhičevih in Romane.

O burnem razmerju, ki ga sta ga s Turkom začela pred sedmimi leti, je govorilo njegovo bivše dekle M. D. Skupaj sta dve leti živela v najetem stanovanju v Novem mestu, kot je dejala, sta imela na začetku dober odnos, potem pa se je začel slabšati. Prišlo je tudi do nasilja, pravzaprav iz obeh strani. Ugotovila je, da jo vara, in ko ga je s tem soočila, tega ni hotel priznati, zato ga je prijela za vrat. »Priznam, da imam dolg jezik, sem bolj eksplozivna in se zavzamem zase. Odpeljala me je policija, ki jo je poklical, on pa je dobil za 48 ur prepoved približevanja,« je med drugim opisala.

Ko sta se nekoč sprla v enem od novomeških lokalov, sta bila tako glasna, da ju je prišla miriti celo natakarica. Doma sta se znova sprla, ker je želela resnico glede varanja, nakar jo je po njenih besedah udaril na oko in presekal ustnico. Odšla je k prijateljici V. K., ki je pred senat stopila za njo, in ko jo je Turk poklical, ni hotela nazaj, a jo je pregovoril, potem pa je njun odnos šel le še navzdol in na koncu ga je zapustila.

Bivša partnerja sta si v sodni dvorani, potem ko je besedo dobil tudi Borut Turk, izmenjala nekaj glasnih besed. Turk je odločno povedal, da laže, da jo je on zapustil, ker je pila in ni hotel biti več z njo, zato se je je izogibal in je po treningih raje šel k mami in prijateljem, in da je tudi takrat, ko je poklicala policijo, bila vinjena. Da si takšno dekle, kot je bila M. D., ne želi, je, kot je dejal, na začetku razmerja povedal tudi Romani, tudi zato, ker je v njegovi družini že bil prisoten alkohol. »Mi je res hudo za vse. Pogrešam očeta, Romano in oba otroka,« je s solzami v očeh dejal.

Da je bil zanjo odnos Boruta do nekdanjega dekleta nesprejemljiv, je povedala V. K., ki je Romano, ko je začela razmerje z njim, tudi opozorila, kakšen je bil do nje. »Romano sem poznala od majhnega. Bila je en sonček, vedno nasmejana, a se je spremenila.«

Sojenje se bo nadaljevalo v začetku aprila.

