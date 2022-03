Hladen tuš za Trebanjce, zmaga Ribničanov

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebanjski rokometaši so na zadnji prvenstveni tekmi pred reprezentančnim premorom gostovali v dvorani Pungrt pri zadnjeuvrščeni ekipi Lige NLB iz Šmartnega pri Litiji ter remizirali (28:28). Ribničani pa so zmagali v Škofji Loki.

Herz Šmartno - Trimo Trebnje 28:28 (15:13)

Rokometaši Herz Šmartna so na tekmi 18. kroga lige NLB igrali neodločeno 28:28 (15:13) s Trimo Trebnjem.

* Športna dvorana Pungrt, gledalcev 150, sodnika: Palačković, Backović.

* Herz Šmartno: Sadar 1, Je. Žižek, Ribarič 3 (1), Škrabanja, Cirar 3, Pelko, Justin 6, Ostrež, Muratović, Ju. Žižek 1, Deković 5, U. Jerina, T. Jerina 3, Avsec 2, Kukovica, Grum 4.

* Trimo Trebnje: Čudič, Brana, Slatinek Jovičič 5, Višček, Didovič 2, Stanojević, Radojković 3, Ončev 5 (2), Lazarevski 2, Potočnik, Udovič, Čulk, Ropič, Cirar 10 (5), Florjančič, Ćorsović 1.

* Sedemmetrovke: Herz Šmartno 2 (2), Trimo Trebnje 10 (7).

* Izključitve: Herz Šmartno 16, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeč karton: /.

Po uspehu v pokalu med tednom v Ribnici so drugouvrščeni rokometaši Trebnjega tokrat doživeli hladen tuš pri Herz Šmartnu in zadnjeuvrščeni ekipi na lestvici oddali točko.

Gostje iz Trebnjega so sicer hitro povedli za tri gole (5:2) in imeli enako prednost tudi v 19. minuti, nato pa so povsem popustili, kar so domači izkoristili za popoln preobrat in odšli na menjavo strani z dvema goloma naskoka.

Šmarčani so nadaljevali v enakem ritmu in šele pri vodstvu gostiteljev z 20:14 so varovanci Uroša Zormana spoznali, da je "vrag odnesel šalo" in da se bo za novi točki treba še kako potruditi. Minuta odmora je prinesla spremembo in izid se je hitro znižal na 21:20. Po novem zaostanku za tri, so favorizirani Trebanjci vendarle izenačili na 23:23.

Šele v 56. minuti so gostje nato spet povedli (25:26), ko je zadel Staš Slatinek Jovičić, Toše Ončev pa je povečal na +2 in napovedal, da gostitelji vendarle ne bodo prišli do druge zmage. A želje gostujoče ekipe se niso povsem izšle.

Napeto je bilo še v končnici, ko je moral Slatinek Jovičić zaradi prekrška za dve minuti z igrišča, Rok Ribarič pa je s sedmih metrov zadel za 26:27. Nato je spet povišal Milan Lazarevski, domačim pa je upanje vrnil Maks Sadar. V izdihljajih tekme pa je Ribarič poskrbel za zasluženo izenačenje.

Pri domačih je s šestimi goli izstopal Andraž Justin, enega manj je dosegel Marin Deković. Pri gostih je bil z 10 goli najbolj učinkovit Gal Cirar.

Staš Jovičič, igralec RK Trimo Trebnje: "V tekmo nismo šli po navodilih. Igra nam ni stekla v napadu. V zadnjih petnajstih minutah smo bili odločeni iti na vse ali nič, ampak so Šmarčani po izteku igralnega časa imeli večjo športno srečo in prišli do točke."

Po reprezentančnem premoru bo Trebnje v svoji dvorani gostilo ekipo Kopra.

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 26:27 (14:12)

Foto: RD Riko Ribnica

Rokometaši Riko Ribnice so na tekmi 18. kroga lige NLB v Škofji Loki premagali Urbanscape Loko s 27:26 (12:14).

* Športna dvorana Poden, gledalcev 250, sodnika: Čretnik, Turnšek.

* Urbanscape Loka: Dolenc 2, Cingesar 2, Jamnik 3, Mali 4, Bergant 2, Stanojlović, A. Jesenko 6 (2), Damjanović 2, Nikolić, M. Jesenko 3, Šilc, Belič-Pfajfar 2, Juričan, Derlink.

* Riko Ribnica: Levstek, Glavan, Meštrić, Klarič, Pogorelec, Bogdanović, Gorenc 2, Žagar 3, Ljevar 1, Ranisavljević, Miličevič 6, B. Nosan 4, Cimerman 1, Simić 2, Pucelj 6, M. Nosan 2, Šolaja.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 3 (2), Riko Ribnica 2 (1).

* Izključitve: Urbanscape Loka 10 minut, Riko Ribnica 10 minut.

* Rdeči karton: Gorenc (57.).

Ribniški rokometaši so nadaljevali tradicijo zmag v Škofji Loki. Ločani jih v svoji dvorani niso premagali že pet let, so bili pa boljši na prvi medsebojni tekmi sezone v Ribnici. Tokrat jim je v prvem delu dobro kazalo, a tehnične napake v napadu in boljše obrambe gostujočih vratarjev so bile na koncu za njih usodne.

Gostitelji, ki so pred obračunom imeli le en poraz v svoji dvorani in so na lestvici tretjeuvrščenim Ribničanom dihali za ovratnik, so tekmo odlično začeli. Povedli so za tri gole, prednost dveh, treh golov pa so držali vse do začetka drugega dela. Zadnjič so vodili pri izidu 20:19, toda nato so vajeti začeli prevzemati gosti.

Prišli so do vodstva 25:22 in 26:23, toda izključitev in rdeči karton zaradi udarca Gaja Gorenca je v zadnjih treh minutah ponudila priložnost Gorenjcem. Zaostanek so znižali na en gol, a zadetek Uroša Miličevića z razdalje je gostom vendarle zagotovil drugo točko, saj so po zmanjšanju zaostanka uspešno držali žogo do konca.

Miličević je bil s šestimi goli skupaj s soigralcem Janom Pucljem in Škofjeločanom Aljažem Jesenkom najboljši strelec dvoboja.

Žan Žagar, rokometaš Rika Ribnice: "Za Urbanscape Loko smo se pripravljali kot na vsako tekmo do zdaj. Vedeli smo, da bo gostovanje zahtevno, vendar smo bili motivirani, da dobimo nazaj dve točki, ki smo ju doma izgubili. Tekma je bila gol za gol. Oboji smo naredili veliko napak v napadu. V obrambi mislim, da smo kar garali in preprečili tekmecem lahke zadetke. Nekaj smole smo imeli z odbitimi žogami v gol pri obrambi naših vratarjev, vendar smo na koncu le zmagali in dve točki pripeljali v Ribnico."

V 19. krogu bo Riko Ribnica gostovala pri Celju, Urbanscape Loka pa v Ivančni Gorici.

* Izid, 18. krog:

- petek:

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 26:27 (14:12)

Herz Šmartno - Trimo Trebnje 28:28 (15:13)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 17 16 1 0 560:418 33

2. Trimo Trebnje 16 13 3 0 471:403 29

3. Riko Ribnica 18 12 1 5 524:496 25

4. Gorenje Velenje 16 11 1 4 504:401 23

5. Urbanscape Loka 18 10 0 8 468:443 20

6. Koper 17 8 1 8 462:443 17

7. Slovenj Gradec 2011 17 8 1 8 459:460 17

8. LL Grosist Slovan 16 7 1 8 411:430 15

9. Maribor Branik 17 7 1 9 444:472 15

10. Dobova 17 6 1 10 445:489 13

11. Jeruzalem Ormož 16 5 2 9 430:477 12

12. Sviš Ivančna Gorica 17 4 0 13 421:492 8

13. Ljubljana 17 2 1 14 474:537 5

14. Herz Šmartno 17 1 2 14 432:544 4

