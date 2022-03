FOTO: Bogata sejemska tradicija na Veseli Gori spet zaživela

12.3.2022 | 16:30

Na sejmu je bilo mogoče kupiti različne čebuljice.

Marjan Novak z ženo in prijateljema

Precej zanimanja je bilo tudi za nakup drevesnih sadik.

Mesar Ciril Bizjak

Vesela Gora - Na Veseli Gori je bilo danes dopoldan zelo živahno. V zavetju romarske cerkve in Barbove domačije se je na veliko barantalo in trgovalo, saj so po dveh letih premora zaradi epidemije koronavirusa znova pripravili Gregorjev sejem, ki se ponaša z več kot 200-letno tradicijo.

Razstavljavci, med njimi trsničarji in krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen in mesnin pa tudi obrtniki in podjetniki manjkala niso niti domača društva, so ljudem zagnano ponujali svoje izdelke in številni so kar pohiteli s spomladanskimi nakupi, spet drugi so želeli le začutiti sejemski utrip. »Drevesne sadike, ki sem jih imeli namen kupiti, sem dobil. Razstavljavcev je sicer manj kot prejšnja leta, a še vedno je dovolj ponudbe. Veseli me, da so po dveh letih zatišja lahko znova pripravili sejem,» je povedal Marjan Novak iz Trebnjega, ki smo ga srečali, ko je odhajal domov.

Mileno iz Mirne Peči pa smo ujeli, ko je ravno prišla na sejem. »Tretjič sem tukaj. Malo sem prišla pogledat, upam, da bom dobila kakšno domače seme. Lepo je, da takšni sejmi znova odpirajo svoja vrata,« je še dodala in odhitela naprej.

Ljudje se na Veselo Goro radi vračajo, nam je zatrdil Ciril Bizjak. Njegova stojnica, obložena z mesninami, je bila zelo dobro obiskana. »Že moj oče se je kot razstavljavec dolga leta udeleževal tega sejma, jaz nadaljujem tradicijo. Na Veseli Gori smo prisotni že 30 let. Ljudje iščejo domačo, lokalno, hrano in čeprav je ta nekoliko dražja, so ljudje pripravljeni odšteti nekaj več denarja za kvalitetno meso,« je povedal Bizjak.

Sejma, ki je privabil kar lepo število ljudi, se je udeležil tudi šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec. »Zelo smo zadovoljni z obiskom. Po dveh letih na Veseli Gori znova poteka tradicionalni Gregorjev sejem. Turistično društvo Šentrupert je vložilo ogromno energije in truda, da ga je organiziralo. Kot opažam, ljudje kupujejo semena in druge stvari, ki kih potrebujejo za spomladansko delo na vrtu, pa tudi za otroke se kaj najde,« je dejal župan.

Na Veseli Gori so Gregorjev sejem prvič gostili daljnega leta 1760 in prav ta spomladanski sejem je bil že nekdaj izmed vseh veselogorskih sejmov najbolj poznan. Po drugi svetovni vojni so njegovo tradicijo za nekaj časa prekinili in ga nato vnovič obudili v 60. letih prejšnjega stoletja. Včasih je bil to predvsem živinski sejem, danes pa se tu poleg običajne sejmarske krame dobi izdelke ljudske obrti – orodje, opremo, lončene izdelke in izdelke suhe robe, domače dobrote, predvsem pa ljudje radi pridejo po sadike trsov in dreves ter različna semena.

Besedilo in fotografije: R. N.

