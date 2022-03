Na Velikih Malencah odprli krajevni večnamenski dom

13.3.2022 | 11:30

Foto: STA

Brežice/Velike Malence - Na Velikih Malencah pri Brežicah so v petek uradno odprli novozgrajeni energetsko varčni večnamenski dom krajanov. Brežiška občina je za njegovo gradnjo odštela približno 460.000 evrov lastnega denarja. Z novogradnjo so nadomestili v veliki poplavi leta 2010 poplavljeni in močno načeti dom krajanov, je ob odprtju povedal brežiški župan Ivan Molan.

Projekt je obsegal odstranitev stare načete in nefunkcionalne zgradbe, gradnjo opornih zidov, dvoetažno novogradnjo s talno površino nekaj manj kot 155 kvadratnih metrov, zunanjo ureditev in gradnjo avtomobilskega parkirišča.

V pritličju doma so sicer vhodni vetrolov, večnamenski prostor, sanitarije, čajna kuhinja, strojnica in stopnišče, ki vodi v mansardo s hodnikom, večnamenski prostori, dvema pisarnama, sanitarijami in prostorom za čistila. V stavbi je na voljo skupaj nekaj več kot 270 kvadratnih metrov površin, je navedel župan.

Pri njegovi gradnji so upoštevali želje in pripombe krajanov. Med projektiranjem so namreč na željo krajanov nekoliko spremenili mesto postavitve in preoblikovali notranjo prostorsko ureditev. S tem so dosegli racionalnejšo in bolj funkcionalno izrabo prostorov ter okolice zgradbe.

Stavbo so zasnovali skladno s pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Objekt je grajen klasično z opečnimi zidaki, predelne stene so iz mavčno kartonskih plošč. Temeljna plošča je iz železobetona. V stavbi so uredili talno ogrevanje s toplotno črpalko, je še dejal Molan.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Velike Malence Robert Veličevič je ocenil, da šlo za pomembno krajevno razvojno naložbo, ki bo okrepila društveno in družabno življenje. Dom krajanov bo postal tudi svojevrstno medgeneracijsko središče. V domu pa je nove prostore za svojo dokumentacijo in delovanje dobila tudi krajevna skupnost, je dodal.

Krajevna skupnost Velike Malence, ki obsega le to vas, je ena izmed brežiških najmanjših krajevnih skupnosti. Ima nekaj manj kot 350 prebivalcev, števili krajanov in otrok pa se zadnja leta krepita, je še povedal Veličevič.

V občini Brežice je sicer 20 krajevnih skupnosti.

STA; M. K.