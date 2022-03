Po padcu v drugem polčasu poraz Krke v Čačku

13.3.2022 | 10:00

Liga AdmiralBet ABA/KK Borac

Jan Kosi

Čačak - Košarkarji Krke so v 22. krogu lige Aba v gosteh izgubili proti Borcu iz Čačka z 68:77 (15:12, 34:25, 54:53).

* Dvorana Borac, gledalcev 1000, sodniki: Majkić, Stefanović, Nikšić.

* Borac: Hale 23 (4:5), Sanadze 9, R. Đoković 2, Lopez 8 (3:6), Tomašević 2 (2:2), Pecarski 15 (2:3), Marinković 11 (5:8), Novaković 2, Todorović 5.

* Krka: Stergar 7 (2:2), Stipčević 4 (1:2), Stavrov 5, Kosi 4, L. Lapornik 3, M. Lapornik 13 (4:4), Macura 13 (7:7), Thomas 19 (2:2).

* Prosti meti: Borac 16:24, Krka 16:17.

* Met za tri točke: Borac 7:23 (Hale 3, Sanadze, Lopez, Pecarski, Todorović), Krka 8:29 (M. Lapornik 3, Stergar, Stipčević, Stavrov, L. Lapornik, Thomas).

* Osebne napake: Borac 21, Krka 24.

* Pet osebnih: L. Lapornik (38.).

Košarkarji Krke so z zadnjega mesta na lestvici šli v boj z Borcem in iskali svojo peto zmago na 20. nastopu. Toda v izenačeni tekmi se je nekoliko bolje znašla domača zasedba, ki je tako vpisala osmo zmago.

Novomeščani so na tekmi prvič tehtnico resneje nagnili na svojo stran v drugi četrtini, ko so povedli tudi za enajst točk ter z lepo zalogo šli na glavni odmor.

Po njem so se spet prebudili domačini, ki so hitro ujeli priključek, izenačili na 39:39, pozneje pa tudi znova prešli v vodstvo. Toda Novomeščani jih niso spustili predaleč in še pred koncem tretje četrtine poskrbeli za zanimivih zadnjih deset minut.

V teh je Borac povedel za šest točk, imel takšno prednost še dve minuti in pol pred koncem, toda Krko je nato v igro vrnil Miha Lapornik, ki je minuto pred koncem zadel trojko za 68:70.

Sledil pa je zgrešen poskus za tri točke Roka Stipčevića, nato pa še izgubljena žoga Adonisa Thomasa, kar je botrovalo novi večji prednosti domače zasedbe, 23 sekund pred koncem je namreč povedla s 74:68 in zapečatila usodo Krke.

Pri domačih je bil s 23 točkami najboljši Hunter Hale, pri gostih pa Thomas z 19.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »V pripravi na tekmo sem opozoril igralce, da so vsi igralci Borca dobri strelci, saj zanj ne more nihče igrati, če nima meta z razdalje. V prvem polčasu smo imeli rezultat, saj smo igrali dobro obrambo in branili njihov met za tri točke, čeprav tudi Borac ni zadel nekih odprtih metov. Tudi za drugi polčas je bil enak dogovor, da jim ne dovolimo, da bi se razigrali in začeli zadevati za tri točke, ker bi to potem podžgalo njihovo občinstvo. Začeli so s tremi trojkami, razigrali so se in to je bila velika napaka. A še večja napaka je bila naša igra v napadu, kjer smo začeli igrati neorganizirano, nekolektivno. Namesto, da bi razmišljali, da je težava v obrambi, smo mislili, da je v napadu in potem smo imeli preveč prehitrih in neizdelanih metov. Vseeno smo vodili do konca 3. četrtine, minuto pred koncem bili na -2, pa smo spet prehitro zaključili napade in na koncu zasluženo izgubili. Čestitke Borci za zmago, čestitke tudi mojim igralcem za borbo in pametno igro v prvem polčasu, a tako je treba igrati vseh 40 minut ali še več. Na gostovanju je treba biti pameten, ne moreš tekmovati z gostiteljem, da bi zadel več metov za tri točke od njih, ker je to povsem nelogično. Domači parket potem ne bi imel nobene prednosti.«

Marko Marinović, trener Borca: »Tekma je bila težka. Slabše smo odprli tekmo, imeli smo padec po menjavah prve petorke. Nismo bili organizirani niti v obrambi niti v napadu. Na začetku drugega polčasa smo prevzeli niti v svoje roke in zasluženo prišli do zmage, ki nam v veliki meri že prinaša obstanek v ligi.«

Krka bo v 23. krogu prihodnjo nedeljo gostila FMP.

STA; M. K.