Razglašena velika požarna ogroženost

13.3.2022 | 08:40

Gasilci so zaradi požarov v naravi nenehno na terenu. (simbolna slika; PGD Rob)

Včeraj ob 17.18 je v naselju Šmarjeta, občina Šmarješke Toplice, gorelo v industrijskem objektu. Še pred prihodom gasilcev PGD Šmarjeta, Zbure, Orešje, Bela Cerkev in Škocjan so delavci začeli z gašenjem. Požar, ki se je iz elektro omarice razširil na hladilni sistem, so dokončno omejili in pogasili gasilci. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok in višino škode.

Ob 19.11 so v naselju Debenec, občina Mirna, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Volčje Njive so opravili pregled dimnika.

Ob 19.41 sta v naselju Goriča vas, občina Ribnica, goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Nemška vas in Goriča vas.

Ob 18.24 je na Trati v Kočevju gorela trava na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Velika požarna ogroženost

O požarih v naravi smo te dni poročali neštetokrat.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od jutri, 14. marca, na območju celotne države. Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje. V naravi je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

M. K.