17. krog 1. SNTL: Doma zmagala ŠD SU in Krka

13.3.2022 | 09:00

Prva ekipa ŠD SU

V 17. krogu 1. SNTL za moške je derbi v Puconcih s 5:3 pripadel Inter Diskontu. S 5:3 je v gosteh proti Kajuh Slovanu zmagala tudi Savinja I, vodilni ŠD SU I je bil doma s 5:0 boljši od Xiom Mute, Maribor je prav tako doma s 5:1 premagal Mengeš I, Krka pa je bila v Novem mestu s 5:1 boljša od Vesne.

Do konca rednega dela državnega prvenstva je le še krog, vendar je še vedno kar nekaj tekem, ki so bile zaradi karanten in obolelosti zaradi covida-19 preložene. Kljub temu je že znano, katere štiri ekipe se bodo v končnici potegovale za naslov državnega prvaka.

Že nekaj časa je znano, da bo v končnici igral ŠD SU, ki je v 17. krogu brez izgubljenega dvoboja prišel do petnajste zmage v prvenstvu. Proti Xiom Muti so Novomeščan igrali brez Jureta Slatinška, vendar je Uroš Slatinšek spet prišel do novih dveh zmag in je še naprej edini igralec v ligi, ki je še neporažen, do dveh zmag je prišel Mitja Omerzel, obakrat s 3:2, enkrat pa je zmagal še Jožko Omerzel.

Novomeška Krka, za katero sta spet igrala Neven Krković in Matej Mamut, ni imela večjih težav proti Vesni. Oba sta zmagala po dvakrat, enkrat je bil slavil tudi Aljaž Šmaljcelj, ki je bil s 3:2 boljši do Filipa Kolleta. Za Založane je do edine zmage prišel Bojan Pavič.

M. Š.; M. K.