Novomeščanke boljše od Ptujčank

13.3.2022 | 09:20

Foto: FB ŽRK Krka

Novo mesto - V soboto so bili v 1. ženski rokometni ligi odigrani štirje zaostali obračuni. 5. krog modre skupine so z zmago sklenile Novomeščanke (37:34), ki so bile skozi celoten obračun boljše od Ptujčank.

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK PTUJ 37:34 (19:14)

Kramar in Novak (2) po 10; Kolenko 15 (2), Planinc 10 (2).

STATISTIKA

Novomeščanke so odločno vstopile v obračun. Po desetih minutah igre so namreč vodile za pet golov (8:3), v nadaljevanju pa prednost ohranjale in z enako zalogo odšle tudi na odmor. Po 30 minutah igre je semafor kazal 19:14. V drugem polčasu so gostje lovile zaostanek, a rezultata niso obrnile. Na koncu so se približale na tri gole razlike, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

Na tekmi so strelsko izstopale štiri rokometašice. Petra Kramar in Erin Novak sta dosegli po deset golov, prav toliko jih je zbrala Alina planinc, Minea Kolenko pa se je ustavila pri 15.

* Izidi:

- modra skupina:

- sobota, 12. marec:

- zaostala tekma 5. kroga:

Krka - Ptuj 37:34 (19:14)

- zaostala tekma 14. kroga:

Zelene doline Žalec - Krim Mercator 27:40 (13:20)

- zaostala tekma 17. kroga:

Litija - Trgo ABC Izola 27:22 (13:9)

- nedelja, 14. marec:

- zaostala tekma 17. kroga:

14.00 Z'dežele - Velenje

- lestvica:

1. Krim Mercator 14 14 0 0 583:314 28

2. Mlinotest Ajdovščina 15 12 2 1 449:369 26

3. Z'dežele 16 12 1 3 453:343 25

4. Krka 15 10 1 4 425:410 21

5. Zagorje 12 5 1 6 272:335 11

6. Litija 14 5 1 8 354:384 11

7. Ptuj 16 3 1 12 401:486 7

8. Velenje 15 3 1 11 371:449 7

9. Trgo ABC Izola 16 3 0 13 324:445 6

10. Zelene doline Žalec 15 2 2 11 380:477 6

- zelena skupina:

- sobota, 12. marec:

- zaostala tekma 11. kroga:

Logatec - Koper 27:25 (12:14)

- lestvica:

1. Koper 14 13 0 1 366:309 26

2. Olimpija 13 8 1 4 385:360 17

3. Logatec 14 5 4 5 332:331 14

4. Vrhnika 15 5 2 8 399:406 12

5. Sava Kranj 13 4 2 7 341:382 10

6. Branik 13 1 1 11 311:346 3

M. K.