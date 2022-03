Sklenjen je 18. krog Lige NLB - Dobova premagala Sviš

13.3.2022 | 09:40

Foto: RK Dobova

Stična - Po petkovi zmagi Ribničanov in remiju ekip Herza Šmartnega ter Trima Trebnjega je bilo v soboto na vrsti ostalih pet obračunov Lige NLB.

Celjani so rokometno dogajanje odprli z zmago na Kodeljevem. Ekipo LL Grosista Slovana je premagala z 32:29. S tremi goli prednosti (30:27) so zmagali tudi Ormožani, ki so doma gostili zasedbo Ljubljane, in Koprčani (35:32), ki so se pomerili z rokometaši Slovenj Gradca 2011. Zanesljivo zmago so zabeležili Velenjčani, z 32:24 so bili boljši od izbrancev Luke Žvižeja. Dve točki pa so v statistiko dodali še rokometaši Dobove, ki so z 29:27 premagali SVIŠ Ivančno Gorico.

Sviš Ivančna Gorica - Dobova 27:29 (13:16)

* Dvorana OŠ, gledalcev 185, sodnika: Igor in dejan Ivančič.

* Sviš Ivančna Gorica: Mlakar, Struna, Podržaj, Tekavec, Bevec 5, Knez, Pekolj, Zavodnik 7 (3), Tekavčič, Hočevar, Kutnar 1, Pirnat, Marojevič 5 (2), Sašek 2, Kompare 2, Vidmar 5.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 3 (3), Abramović, Dragan 1, Luzar, Matjašič, Rantah 10 (3), Šukić 5, Kamnikar, Mlakar 3 (1), Ferenčak, Kozolić 1, Mijušković, Nešič 5.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 5 (5), Dobova 8 (7).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 6, Dobova 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Dobova je v Stični dosegla sedmo zmago, zasedba iz Ivančne Gorice pa ostaja na 12. mestu v 14-članski ligi.

Do 45. minute je bila tekma izenačena in odprta (21:22), v zadnjih 15 minutah pa so izbranci gostujočega trenerja Damjana Radanovića le našli pravi recept in strli odpor gostiteljev. Po delnem izidu 3:0 so povedli s 25:21, lepo prednost pa kljub stalnemu pritisku domačih rokometašev ubranili do konca tekme.

V posavski ekipi je bil najbolj učinkovit Nik Rantah z desetimi, v domači pa Denis Zavodnik s sedmimi goli.

IZJAVI PO TEKMI

Denis Struna, vratar SVIŠ Ivančne Gorice: "V napeti in izenačeni tekmi smo igrali gol za gol. Ko smo se približali, je njihov vratar ubranil nekaj strelov, kar je tehtnico prevesilo na njihovo stran. Da bi premagali Dobovo, bi morali narediti manj tehničnih napak. Na koncu nam je zmanjkalo časa za preobrat."

Nik Rantah, rokometaš Dobove: "Zahtevna tekma od prve do zadnje minute. Občinstvo je bilo neverjetno, tudi če so navijali za gostitelje, so motivirali tudi nas, da smo se sestavili za vseh 60 minut. Čestital bi tekmecem za dober dvoboj."

Zasedba iz Ivančne Gorice bo po dvotedenskem premoru zaradi reprezentančnih kvalifikacij za nastop na SP 2023 v naslednjem krogu gostila Urbanscape Loko, Dobova pa se bo prav tako na domačem igrišču pomerila z mariborskim Branikom.

* Izidi, 18. krog:

- petek, 11. marec:

Urbanscape Loka - Riko Ribnica 26:27 (14:12)

Herz Šmartno - Trimo Trebnje 28:28 (15:13)

- sobota, 12. marec:

LL Grosist Slovan - Celje Pivovarna Laško 29:32 (17:19)

Jeruzalem Ormož - Ljubljana 30:27 (17:15)

Koper - Slovenj Gradec 2011 35:32 (19:18)

Maribor Branik - Gorenje Velenje 24:32 (9:14)

Sviš Ivančna Gorica - Dobova 27:29 (13:16)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 18 17 1 0 592:447 36

2. Trimo Trebnje 16 13 3 0 471:403 29

3. Gorenje Velenje 17 12 1 4 536:425 25

4. Riko Ribnica 18 12 1 5 524:496 25

5. Urbanscape Loka 18 10 0 8 468:443 20

6. Koper 18 9 1 8 497:475 19

7. Slovenj Gradec 2011 18 8 1 9 501:4912 17

8. LL Grosist Slovan 17 7 1 9 440:462 15

9. Maribor Branik 18 7 1 10 468:504 15

10. Dobova 18 7 1 10 474:516 15

11. Jeruzalem Ormož 17 6 2 9 460:504 14

12. Sviš Ivančna Gorica 18 4 0 14 448:521 8

13. Ljubljana 18 2 1 15 501:567 5

14. Herz Šmartno 17 1 2 14 432:544 4

STA; M. K.