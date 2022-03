Barvito - nove talne označbe pri Vrtcu Ciciban Sevnica

13.3.2022 | 15:30

Sevnica - Pri Vrtcu Ciciban Sevnica je občina v tem tednu uredila nove talne označbe, ki so zaradi izstopajočih barv zelo vidne in se uvrščajo med bolj učinkovite metode izboljšanja varnosti v cestnem prometu. V vrtcu so se pridobitve zelo razveselili.

»Upamo, da bodo zaradi njih vozniki še bolj previdni na poteh, ki jih kot pešci uporabljajo naši najmlajši,« so sporočili iz vrtca.

M. K.; foto: Občina Sevnica

