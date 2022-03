V Črnomlju odprli delno prenovljeni grajski atrij

13.3.2022 | 17:10

Črnomelj - V gradu Črnomelj so sinoči odprli delno prenovljeni atrij, med drugim prizorišče številnih kulturnih prireditev. Prenovitvena dela so stala nekaj manj kot 270.000 evrov. Ministrstvo za kulturo je prek razpisa zanjo prispevalo 38.000 evrov, glavnino naložbe je poravnavala črnomaljska občina, ki namerava prenovo gradu nadaljevati.

Z omenjeno prenovo, predvsem pa z oživitvijo pritličja, ohranjajo kulturno dediščino in eno najstarejših črnomaljskih in hkrati belokranjskih stavb, so navedli na črnomaljski občini.

Za prenovo grajskega pritličja so pristojni izdelali konservatorski načrt. Ker so grad Črnomelj leta 2003 razglasili za spomenik lokalnega pomena, pa so pri tej upoštevali izhodišča Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je prenovitvena dela tudi spremljal.

Prenova se bo nadaljevala

Prenovo atrija bodo letos nadaljevali. Predvidena je ureditev tamkajšnjih javnih sanitarij, pripravljajo pa tudi projekt celovite prenove pritličja gradu Črnomelj, pri čemer računajo na razpisna sredstva.

Grad Črnomelj so tudi leta 1995 razglasili za javno kulturno infrastrukturo. Ker bi bila njegova prenova za tamkajšnjo občino prevelik naložbeni zalogaj, pa si ta prizadeva zanjo zagotoviti tudi zunanje denarne vire. Vsekakor pa želijo črnomaljski grad v čim krajšem času prenoviti in nameniti javni uporabi, je nedavno povedal tamkajšnji župan Andrej Kavšek.

Po občinskih podatkih je ta pritlične prostore gradu Črnomelj odkupila leta 2017, zadnjo prenovo pa so tam končali "okoli leta 1972". Prostore so takrat namenili gostinski dejavnosti, ki je delovala vse do denacionalizacije. Nekaj časa so bili prostori opuščeni, dokler niso Klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine in Mladinski center BIT začeli v atriju prirejati tradicionalni poletni festival Črnfest.

Grad, ki oblikuje severno stranico črnomaljskega glavnega trga, stoji na obrambno najugodnejši legi rečnega okljuka, na katerem je pozidano historično mestno jedro. Dvonadstropno grajsko poslopje ima kastelsko zasnovo, v kateri je gradbeno poudarjeno zlasti severno krilo. Letnica 1694, izpisana pod napuščem ob prvotnem okencu na severnem pročelju izstopajočega krila, govori o eni od številnih predelav, ki jih je poslopje doživelo v svoji stoletni zgodovini in so zabrisala njegovo stilno in časovno oprijemljivo podobo.

Zaradi prvinske strukture in redkih, a pričevalnih gotskih sestavin, nastanek gradu postavljajo v zreli srednji vek in ga povezujejo s prvotnimi lastniki oz. z gospodi Črnomaljskimi. Pred drugo svetovno vojno so v gradu delovali hotel in razni uradi, med drugo svetovno vojno pa različni organi narodnoosvobodilnega gibanja. Po vojni so ga nacionalizirali. V gradu imata sedež uprava Občine Črnomelj in občinsko turistično-informativno središče. V delu gradu je tudi mestna muzejska zbirka.

STA; M. K.

foto: Tina Stariha, Klub belokranjskih študentov

